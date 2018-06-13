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Posted 13 июня 2018, 09:34

Published 13 июня 2018, 09:34

Modified 1 октября, 13:28

Updated 1 октября, 13:28

Парк футбола откроют на горном курорте Сочи 14 июня

13 июня 2018, 09:34
Парк футбола начнет работать в день открытия чемпионата мира 2018 года на горном курорте «Роза хутор» в Сочи, сообщила городская администрация.

"На главной площади курорта установят экран, на котором гости смогут смотреть трансляции игр и церемонию открытия мундиаля", - сказано в сообщении.

Кроме прямых трансляций болельщики увидят послематчевые разборы от комментатора Георгия Черданцева.

В день открытия горного парка, в четверг, организаторы запланировали концерт, шоу барабанщиков и трансляцию промо-роликов о мундиале. Работать парк будет до окончания ЧМ-2018.

Напомним, в Краснодарский край для участия в ЧМ-2018 уже прилетели пять из шести выбравших кубанские города для базирования команд.

р3

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