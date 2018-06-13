Парк футбола откроют на горном курорте Сочи 14 июня

Posted 13 июня 2018, 09:34
Published 13 июня 2018, 09:34
Modified 1 октября, 13:28
Updated 1 октября, 13:28
"На главной площади курорта установят экран, на котором гости смогут смотреть трансляции игр и церемонию открытия мундиаля", - сказано в сообщении.
Кроме прямых трансляций болельщики увидят послематчевые разборы от комментатора Георгия Черданцева.
В день открытия горного парка, в четверг, организаторы запланировали концерт, шоу барабанщиков и трансляцию промо-роликов о мундиале. Работать парк будет до окончания ЧМ-2018.
Напомним, в Краснодарский край для участия в ЧМ-2018 уже прилетели пять из шести выбравших кубанские города для базирования команд.
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