Почти 900 человек задержали в 2018 году за нарушения на СКЖД

За январь-май 2018 года на Северо-Кавказской железной дороге задержали свыше 860 человек, проинформировал пресс-центр компании.

"За указанный период на СКЖД предотвратили более 300 хищений на общую сумму свыше шести миллионов рублей", - говорится в публикации. Кроме того, зафиксировали 557 административных нарушений, 34 акта вандализма и более 110 случаев нахождения бесхозных предметов. Отмечается, что чаще всего предметами хищений становились цветные металлы, грузы из вагонов и элементы железнодорожных путей. р3