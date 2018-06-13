Почти 900 человек задержали в 2018 году за нарушения на СКЖД

Posted 13 июня 2018, 11:53
Published 13 июня 2018, 11:53
Modified 24 декабря 2024, 18:25
Updated 24 декабря 2024, 18:25
"За указанный период на СКЖД предотвратили более 300 хищений на общую сумму свыше шести миллионов рублей", - говорится в публикации.
Кроме того, зафиксировали 557 административных нарушений, 34 акта вандализма и более 110 случаев нахождения бесхозных предметов.
Отмечается, что чаще всего предметами хищений становились цветные металлы, грузы из вагонов и элементы железнодорожных путей.
р3