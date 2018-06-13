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Posted 13 июня 2018, 11:53

Published 13 июня 2018, 11:53

Modified 24 декабря 2024, 18:25

Updated 24 декабря 2024, 18:25

Почти 900 человек задержали в 2018 году за нарушения на СКЖД

13 июня 2018, 11:53
За январь-май 2018 года на Северо-Кавказской железной дороге задержали свыше 860 человек, проинформировал пресс-центр компании.

"За указанный период на СКЖД предотвратили более 300 хищений на общую сумму свыше шести миллионов рублей", - говорится в публикации.

Кроме того, зафиксировали 557 административных нарушений, 34 акта вандализма и более 110 случаев нахождения бесхозных предметов.

Отмечается, что чаще всего предметами хищений становились цветные металлы, грузы из вагонов и элементы железнодорожных путей.

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