В Ростове завершили первый этап реконструкции Южного подъезда к городу

Posted 13 июня 2018, 07:59
Published 13 июня 2018, 07:59
Modified 24 декабря 2024, 18:25
Updated 24 декабря 2024, 18:25
Так, в ходе реконструкции проезжая часть была расширена до 6-8 полос. Также была реконструирована двухкилометровая транспортная развязка, в рамках проекта был полностью разобран 4-полосный пойменный мост, а вместо него возведен новый 6-полосный, были построены две новые двухполосные эстакады на въезд и выезд из Ростова со стороны Темерницкого моста.
Также на трассе появилась новая эстакада для разворота транспортных средств, проходящая над проезжей частью основного хода дороги. "По оси установлено металлическое барьерное ограждение, снимающее риск лобовых столкновений. По всему периметру дороги было установлено искусственное электроосвещение.
"Своевременное завершение первого этапа реконструкции Южного подъезда к Ростову-на-Дону было одной из приоритетных задач. Этот участок входит в состав транспортной развязки рядом с новым стадионом "Ростов-Арена", где пройдут матчи чемпионата мира по футболу", - сказано в сообщении.
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