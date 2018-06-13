В Ростове завершили первый этап реконструкции Южного подъезда к городу

Так, в ходе реконструкции проезжая часть была расширена до 6-8 полос. Также была реконструирована двухкилометровая транспортная развязка, в рамках проекта был полностью разобран 4-полосный пойменный мост, а вместо него возведен новый 6-полосный, были построены две новые двухполосные эстакады на въезд и выезд из Ростова со стороны Темерницкого моста.