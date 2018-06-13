Жители Петропавловска-Камчатского смогут бесплатно сдать анализ на ВИЧ

Так, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова рассказала, что в 2017 году тест на ВИЧ-инфекцию сдали порядка 34 миллионов граждан. Это на 30% больше, чем пять лет назад. За последние годы уровень знаний россиян о ВИЧ вырос с 80% до 84%. Скворцова призвала население России сдавать тест на ВИЧ и соблюдать правила профилактики данной болезни.