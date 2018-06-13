Жители Петропавловска-Камчатского смогут бесплатно сдать анализ на ВИЧ

Как пишет издание «Новые известия», цель всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» заключается в том, чтобы проинформировать россиян по вопросам ВИЧ/СПИДа, а также мотивировать их к сдаче анализов на ВИЧ-инфекцию.
Мероприятия будут проходить в 120 городах, расположенных в 30 регионах России. Акция продлится с 12 июня по 7 ноября 2018 года. Анализы можно сдать в мобильных пунктах тестирования (МПТ). Двери последних будут открыты для всех. В пунктах посетителей примут медики, которые дадут нужную консультацию и проведут бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ.
Так, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова рассказала, что в 2017 году тест на ВИЧ-инфекцию сдали порядка 34 миллионов граждан. Это на 30% больше, чем пять лет назад. За последние годы уровень знаний россиян о ВИЧ вырос с 80% до 84%. Скворцова призвала население России сдавать тест на ВИЧ и соблюдать правила профилактики данной болезни.
В 2018 году мобильные пункты тестирования проедут по 30 субъектам РФ, где зафиксированы значительные показатели заболеваемости ВИЧ. Речь идет о Камчатском, Приморском, Хабаровском, Красноярском и Краснодарском краях. В список также входят Сахалинская, Амурская, Иркутская, Кемеровская, Томская, Новосибирская, Челябинская, Московская и Калининградская области, а также Башкортостан, Татарстан и прочие регионы России.