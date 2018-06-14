Автобусы-шаттлы начали работать в Волгограде в день открытия ЧМ-2018

Posted 14 июня 2018, 13:32
Published 14 июня 2018, 13:32
Modified 24 декабря 2024, 18:20
Updated 24 декабря 2024, 18:20
"Шаттлы по трем специальным маршрутам будут работать в течение всего периода проведения мундиаля с 06.00 до 01.00 мск", - сказано в сообщении.
Конечной остановкой всех маршрутов будет фан-зона на Набережной, а начинать свой путь маршрут S1к будет от аэропорта, S2к - от Привокзальной площади и S3к - от "P+R Комсомолл".
Отмечается, что в дни, в которые не будет игр ЧМ, проезд в шаттлах можно будет оплатить согласно действующим в городе тарифам.
Напомним, в Ростове шаттлы в дни игр мундиаля будут доставлять к новому стадиону до 25 тысяч человек в час.
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