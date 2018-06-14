rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июня 2018, 13:32

Published 14 июня 2018, 13:32

Modified 24 декабря 2024, 18:20

Updated 24 декабря 2024, 18:20

Автобусы-шаттлы начали работать в Волгограде в день открытия ЧМ-2018

14 июня 2018, 13:32
Сразу на три маршрута вышли шаттлы в Волгограде в день начала чемпионата мира по футболу, проинформировал пресс-центр городской администрации.

"Шаттлы по трем специальным маршрутам будут работать в течение всего периода проведения мундиаля с 06.00 до 01.00 мск", - сказано в сообщении.

Конечной остановкой всех маршрутов будет фан-зона на Набережной, а начинать свой путь маршрут S1к будет от аэропорта, S2к - от Привокзальной площади и S3к - от "P+R Комсомолл".

Отмечается, что в дни, в которые не будет игр ЧМ, проезд в шаттлах можно будет оплатить согласно действующим в городе тарифам.

Напомним, в Ростове шаттлы в дни игр мундиаля будут доставлять к новому стадиону до 25 тысяч человек в час.

р3

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика