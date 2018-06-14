Автобусы-шаттлы начали работать в Волгограде в день открытия ЧМ-2018

Сразу на три маршрута вышли шаттлы в Волгограде в день начала чемпионата мира по футболу, проинформировал пресс-центр городской администрации.

"Шаттлы по трем специальным маршрутам будут работать в течение всего периода проведения мундиаля с 06.00 до 01.00 мск", - сказано в сообщении. Конечной остановкой всех маршрутов будет фан-зона на Набережной, а начинать свой путь маршрут S1к будет от аэропорта, S2к - от Привокзальной площади и S3к - от "P+R Комсомолл". Отмечается, что в дни, в которые не будет игр ЧМ, проезд в шаттлах можно будет оплатить согласно действующим в городе тарифам. Напомним, в Ростове шаттлы в дни игр мундиаля будут доставлять к новому стадиону до 25 тысяч человек в час. р3