Футбольное меню представят российские регионы на фестивале в Сочи

Posted 14 июня 2018, 11:42
Published 14 июня 2018, 11:42
Modified 1 октября, 14:17
Updated 1 октября, 14:17
"Команда передвижного фестиваля кухни регионов России Welcome Foodball Cup познакомит жителей и гостей города с футбольным меню разных регионов страны от лучших шеф-поваров", - сказано в сообщении.
Сочи станет первым городом фестиваля, далее караван из 11 фудтраков по числу принимающих мундиаль городов отправится в путешествие длиной 10 тысяч километров и длительностью в один месяц.
Отмечается, что мобильная форма фестиваля поможет полноценно рассказать всем иностранным и отечественным гостям ЧМ-2018 о российской кухне.
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