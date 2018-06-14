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Posted 14 июня 2018, 11:42

Published 14 июня 2018, 11:42

Modified 1 октября, 14:17

Updated 1 октября, 14:17

Футбольное меню представят российские регионы на фестивале в Сочи

14 июня 2018, 11:42
Стритфуд-фестиваль "Гастрономическая карта России" начнет работу в Сочи 15 июня, сообщил пресс-центр регионального Минтуризма.

"Команда передвижного фестиваля кухни регионов России Welcome Foodball Cup познакомит жителей и гостей города с футбольным меню разных регионов страны от лучших шеф-поваров", - сказано в сообщении.

Сочи станет первым городом фестиваля, далее караван из 11 фудтраков по числу принимающих мундиаль городов отправится в путешествие длиной 10 тысяч километров и длительностью в один месяц.

Отмечается, что мобильная форма фестиваля поможет полноценно рассказать всем иностранным и отечественным гостям ЧМ-2018 о российской кухне.

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#Культура#Новости
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