Лишь треть жителей Ростова довольны качеством воздуха в городе

Posted 14 июня 2018, 09:33
Published 14 июня 2018, 09:33
Modified 1 октября, 15:05
Updated 1 октября, 15:05
"При этом 86,6% респондентов уверены, что основным источником загрязнения воздуха является автотранспорт, 12,3% оценивают меры городских властей по улучшению транспортной ситуации как удовлетворительные", - сказано в сообщении.
По оценкам экспертов, учитывавших развитие общественного транспорта, результаты мониторинга качества воздуха, наличие зон с ограничением движения транспорта низкого экологического класса, развитие велоинфраструктуры, меры по снижению количества поездок на личном транспорте и внедрению электротранспорта, Ростов попал в прогрессивную группу.
В настоящее время протяженность велодорожек в Ростове составляет 12,7 километра, но их планируют увеличить на 25 километров.
Отмечается, что при составлении рейтинга учитывали только декларируемые меры.
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