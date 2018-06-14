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Posted 14 июня 2018, 09:33

Published 14 июня 2018, 09:33

Modified 1 октября, 15:05

Updated 1 октября, 15:05

Лишь треть жителей Ростова довольны качеством воздуха в городе

14 июня 2018, 09:33
Сюжет
Новости Ростова
Только 29% жителей Ростова-на-Дону довольны качеством воздуха в городе, проинформировал пресс-центр "Гринпис России".

"При этом 86,6% респондентов уверены, что основным источником загрязнения воздуха является автотранспорт, 12,3% оценивают меры городских властей по улучшению транспортной ситуации как удовлетворительные", - сказано в сообщении.

По оценкам экспертов, учитывавших развитие общественного транспорта, результаты мониторинга качества воздуха, наличие зон с ограничением движения транспорта низкого экологического класса, развитие велоинфраструктуры, меры по снижению количества поездок на личном транспорте и внедрению электротранспорта, Ростов попал в прогрессивную группу.

В настоящее время протяженность велодорожек в Ростове составляет 12,7 километра, но их планируют увеличить на 25 километров.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывали только декларируемые меры.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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