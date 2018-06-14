Незаконный торговый павильон снесли в Новочеркасске

Posted 14 июня 2018, 11:24
Published 14 июня 2018, 11:24
Modified 24 декабря 2024, 18:16
Updated 24 декабря 2024, 18:16
"Павильон незаконно поставили на улице Макаренко. Его пришлось демонтировать, работы прошли в среду", - говорится в публикации.
Отмечается, что подобные мероприятия направлены на сохранение благоустройства города и пресечения фактов незаконного размещения торговых точек.
В данном случае суд признал строение бесхозным и подлежащим сносу. Местным жителям напомнили, что все работы по демонтажу оплачивает нарушитель.
р1