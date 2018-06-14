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Posted 14 июня 2018, 11:24

Published 14 июня 2018, 11:24

Modified 24 декабря 2024, 18:16

Updated 24 декабря 2024, 18:16

Незаконный торговый павильон снесли в Новочеркасске

14 июня 2018, 11:24
В Новочеркасске Ростовской области в микрорайоне Хотунок снесли торговый павильон, который был установлен незаконно, сообщает горадминистрация.

"Павильон незаконно поставили на улице Макаренко. Его пришлось демонтировать, работы прошли в среду", - говорится в публикации.

Отмечается, что подобные мероприятия направлены на сохранение благоустройства города и пресечения фактов незаконного размещения торговых точек.

В данном случае суд признал строение бесхозным и подлежащим сносу. Местным жителям напомнили, что все работы по демонтажу оплачивает нарушитель.

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