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Posted 14 июня 2018, 07:04

Published 14 июня 2018, 07:04

Modified 1 октября, 14:09

Updated 1 октября, 14:09

Власти рассказали об изменениях маршрутов автобусов на ЧМ-2018 в Ростове

14 июня 2018, 07:04
Главную улицу Ростова частично перекроют на месяц 14 июня из-за ЧМ-2018, сообщил журналистам начальник отдела организации дорожного движения департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону Нарека Тамразян.

Автобусы будут объезжать закрытый участок по проспекту Кировскому и улице Красноармейская.

"Будет запрещено движение транспорта по улице Большой Садовой - от переулка Крепостного до Театрального проспекта и по проспекту Театральному - от улицы Горького до Театральной площади", - рассказал журналистам Тамразян.

По этой же причине будет изменена схема движения транспорта по Крепостному на участке от Большой Садовой до Суворова. На этом участке будет введено одностороннее движение в северном направлении.

Что касается общественного транспорта, то с завтрашнего дня все автобусы, движущиеся по Большой Садовой в сторону Театрального проспекта, будут сворачивать налево на Кировском проспекте и продолжать движение по нему до улицы Красноармейской.

Как пояснил директор департамента транспорта города Ростова-на-Дону Сергей Саенко, все ограничения буду действовать до окончания чемпионата мира в России, так как фан-зона на Театральной площади также будет работать до 15 июля включительно.

Однако в дни проведения матчей чемпионата мира в Ростове-на-Дону будут вводиться дополнительные ограничения по движению транспорта. Они будут действовать с 18:00 до 03.00 следующего дня.

"Улица Большая Садовая будет перекрываться от Ворошиловского проспекта до переулка Крепостной. В эти дни проезд для транспорта будет ограничен от Большой Садовой до Ворошиловского моста, сам мост, улица Левобережная, улица Магистральная от кольцевого пересечения. Также будет ограничен южный въезд в город в районе новой транспортной развязки", - рассказал Тамразян.

В связи с этими ограничениями в дни матчей будет вводиться особая схема движения на улицах между переулком Газетный и Ворошиловским проспектом, которая будет исключать возможность выезда для автомобилей на сам проспект.

#Общество#Новости
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