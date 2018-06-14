Власти рассказали об изменениях маршрутов автобусов на ЧМ-2018 в Ростове

"Улица Большая Садовая будет перекрываться от Ворошиловского проспекта до переулка Крепостной. В эти дни проезд для транспорта будет ограничен от Большой Садовой до Ворошиловского моста, сам мост, улица Левобережная, улица Магистральная от кольцевого пересечения. Также будет ограничен южный въезд в город в районе новой транспортной развязки", - рассказал Тамразян.