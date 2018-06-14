Власти рассказали об изменениях маршрутов автобусов на ЧМ-2018 в Ростове

Posted 14 июня 2018, 07:04
Published 14 июня 2018, 07:04
Modified 1 октября, 14:09
Updated 1 октября, 14:09
Автобусы будут объезжать закрытый участок по проспекту Кировскому и улице Красноармейская.
"Будет запрещено движение транспорта по улице Большой Садовой - от переулка Крепостного до Театрального проспекта и по проспекту Театральному - от улицы Горького до Театральной площади", - рассказал журналистам Тамразян.
По этой же причине будет изменена схема движения транспорта по Крепостному на участке от Большой Садовой до Суворова. На этом участке будет введено одностороннее движение в северном направлении.
Что касается общественного транспорта, то с завтрашнего дня все автобусы, движущиеся по Большой Садовой в сторону Театрального проспекта, будут сворачивать налево на Кировском проспекте и продолжать движение по нему до улицы Красноармейской.
Как пояснил директор департамента транспорта города Ростова-на-Дону Сергей Саенко, все ограничения буду действовать до окончания чемпионата мира в России, так как фан-зона на Театральной площади также будет работать до 15 июля включительно.
Однако в дни проведения матчей чемпионата мира в Ростове-на-Дону будут вводиться дополнительные ограничения по движению транспорта. Они будут действовать с 18:00 до 03.00 следующего дня.
"Улица Большая Садовая будет перекрываться от Ворошиловского проспекта до переулка Крепостной. В эти дни проезд для транспорта будет ограничен от Большой Садовой до Ворошиловского моста, сам мост, улица Левобережная, улица Магистральная от кольцевого пересечения. Также будет ограничен южный въезд в город в районе новой транспортной развязки", - рассказал Тамразян.
В связи с этими ограничениями в дни матчей будет вводиться особая схема движения на улицах между переулком Газетный и Ворошиловским проспектом, которая будет исключать возможность выезда для автомобилей на сам проспект.