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Афиша от RostovGazeta: фестиваль музыки, первый матч ЧМ и флешмоб от мам

15 июня 2018, 17:50
Жара в июне постепенно наступает, и куда-то выходить лишний раз просто не хочется. Но RostovGazeta подготовила для вас топ мероприятий, ради которых вы точно захотите выйти на свежий воздух.

Место №1 - Ростовский-на-Дону академический молодежный театр. Что - "Кьоджинские перепалки". Когда – СБ, 19.00

Как известно, смех продлевает жизнь, поэтому те, кто уже посмотрел спектакль "Кьоджинские перепалки", будут жить вечно. Вся пьеса построена на взаимоотношениях двух итальянских семей, которые вместо того, чтобы жить мирно и ходить друг к другу пить чай по вечерам, ссорятся, скандалят и даже дерутся, в общем-то без особого повода. Сплетни, склоки, перебранки, потасовки — два с половиной часа смеха вам обеспечено.

Место №2 – Музыкальный театр. Что – Открытие фестиваля "Шедевры русской музыки". Когда – ПТ, 19.00

В торжественном гала-концерте в честь открытия фестиваля прозвучат лучшие произведения российских композиторов в исполнении оркестра, хора и солистов театра. Вы услышите музыку Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Сергея Прокофьева, и многих других.

Место №3 – Театральная площадь. Что – Приветственная церемония для иностранных гостей в день первого матча в городе-организаторе Ростове-на-Дону. Когда - ВС, 17.00

Уже в это воскресенье на "Ростов-Арене" пройдет первый матч "Бразилия — Швейцария", и те, кто не смог попасть на стадион, смогут посмотреть футбол на фестивале болельщиков. Также в этот день состоится выступление группы "Каста".

Место №4 – Парк Плевен. Что - FAMILY OPEN AIR. Когда – СБ, 16.00

Увлекательная шоу - программа, творческие мастер-классы, спортивные развлечения для всей семьи, и, конечно же, призы и подарки – все это и многое другое подготовили организаторы мероприятия для всех желающих. Главным событием вечера станет танцевальный флешмоб мам под звуки живой музыки.

Место №5 – Музыкальный театр. Что – балет "Щелкунчик". Когда – ВС, 19.00

Самое волшебное и новогоднее произведение Чайковского, известное по всему миру, конечно же, балет "Щелкунчик". Детская сказка, за которой скрыт глубокий философский замысел: хождение по тонкой грани жизни, поиск самого себя, крик души. Но блистательная постановка балета скрывает весь негатив и открывает перед зрителями только самые светлые моменты. Сохранились сведения, что Чайковский умудрялся сочинять даже в дороге на пароходе, так как боялся не успеть к сроку.

Место №6 – Молодежный театр. Что – спектакль "Бумбараш". Когда – ПТ, 19.00

Это история незадачливого крестьянина, который без особого желания пошел на фронт, и теперь он всеми силами пытается вернуться домой, где идет гражданская война. Среди всего этого хаоса и потерь Бумбараш старается найти личное счастье и уйти от войны. Ведь ему хочется жить, любить и возделывать не политую кровью землю.

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#Новости#Культура
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