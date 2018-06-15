Афиша от RostovGazeta: фестиваль музыки, первый матч ЧМ и флешмоб от мам

Самое волшебное и новогоднее произведение Чайковского, известное по всему миру, конечно же, балет "Щелкунчик". Детская сказка, за которой скрыт глубокий философский замысел: хождение по тонкой грани жизни, поиск самого себя, крик души. Но блистательная постановка балета скрывает весь негатив и открывает перед зрителями только самые светлые моменты. Сохранились сведения, что Чайковский умудрялся сочинять даже в дороге на пароходе, так как боялся не успеть к сроку.