Первый российский солнцемобиль SOL презентуют в Сочи

"Презентация и испытания солнцемобиля пройдут в Олимпийском парке на трассе Формулы-1", - сказано в сообщении.
Автомобиль предназначен исключительно для спортивных соревнований и способен развивать скорость до 120 километров в час. Корпус и часть деталей изготовлены из углепластика, используемого преимущественно в авиастроении и при создании боевой техники. Для защиты пилота имеется пространственная рама из стали.
У первого российского солнцемобиля футуристический дизайн и практически бесшумный двигатель. Работает гоночный автомобиль от установленных на крыше четырех солнечных батарей.
Отмечается, что уже в июле команда РФ на солнцемобиле выступит на American Solar Challenge. В рамках соревнования SOL проедет три тысячи километров по четырем штатам США.
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