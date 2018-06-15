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Первый российский солнцемобиль SOL презентуют в Сочи

15 июня 2018, 12:58
Первый российский автомобиль на солнечной энергии SOL покажут широкой публики в Сочи 20 июня, сообщил пресс-центр городского автодрома.

"Презентация и испытания солнцемобиля пройдут в Олимпийском парке на трассе Формулы-1", - сказано в сообщении.

Автомобиль предназначен исключительно для спортивных соревнований и способен развивать скорость до 120 километров в час. Корпус и часть деталей изготовлены из углепластика, используемого преимущественно в авиастроении и при создании боевой техники. Для защиты пилота имеется пространственная рама из стали.

У первого российского солнцемобиля футуристический дизайн и практически бесшумный двигатель. Работает гоночный автомобиль от установленных на крыше четырех солнечных батарей.

Отмечается, что уже в июле команда РФ на солнцемобиле выступит на American Solar Challenge. В рамках соревнования SOL проедет три тысячи километров по четырем штатам США.

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