Первый российский солнцемобиль SOL презентуют в Сочи

Автомобиль предназначен исключительно для спортивных соревнований и способен развивать скорость до 120 километров в час. Корпус и часть деталей изготовлены из углепластика, используемого преимущественно в авиастроении и при создании боевой техники. Для защиты пилота имеется пространственная рама из стали.