Вмешательство прокуратуры помогло 70 рабочим из Азова получить зарплату

Posted 15 июня 2018, 09:14
Published 15 июня 2018, 09:14
Modified 24 декабря 2024, 18:15
Updated 24 декабря 2024, 18:15
"Азовская межрайонная прокуратура установила, что компания должна порядка 15 миллионов рублей зарплаты своим сотрудникам", - сказано в сообщении.
Прокуратура направила в суд заявления о выдаче судебных приказов на сумму более 1,6 миллиона рублей, все 23 заявления удовлетворили.
Отмечается, что благодаря вмешательству прокуратуры, всем сотрудникам выплатили полную задолженность. Руководство предприятия привлекли к административной ответственности.
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