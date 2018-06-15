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Posted 15 июня 2018, 09:14

Published 15 июня 2018, 09:14

Modified 24 декабря 2024, 18:15

Updated 24 декабря 2024, 18:15

Вмешательство прокуратуры помогло 70 рабочим из Азова получить зарплату

15 июня 2018, 09:14
Прокурорская проверка вынудила ООО "Ковосвит" в Азове Ростовской области полностью погасить задолженность по зарплате перед 70 работниками, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Азовская межрайонная прокуратура установила, что компания должна порядка 15 миллионов рублей зарплаты своим сотрудникам", - сказано в сообщении.

Прокуратура направила в суд заявления о выдаче судебных приказов на сумму более 1,6 миллиона рублей, все 23 заявления удовлетворили.

Отмечается, что благодаря вмешательству прокуратуры, всем сотрудникам выплатили полную задолженность. Руководство предприятия привлекли к административной ответственности.

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#Экономика#Новости
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