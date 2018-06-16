Схема движения автобусов №6-МТ изменится в Ростове

Автобусы будут двигаться от Береговой по Буденновскому, Целиноградской, Стадионной, Шеболдаева, Ленина, Дальнему, Зоологической. Далее транспорт начнет двигаться по Змиевскому проезду, Доватора, Мадояна, Еременко, Содружества, 339-й Стрелковой дивизии, Малиновского.
После Малиновского транспорт поедет по Еременко, Маршала Жукова, Жданова, через «Магнит», Жданова, Маршала Жукова, Еременко, Малиновского, 339-й Стрелковой дивизии, Содружества, Еременко, Мадояна, Доватора, Змиевскому проезду, Зоологической, Дальнему, Ленина, Шеболдаева, Стадионной, Буденновскому, Береговой.
Нововведения начнут действовать с 19 июня. Стало известно, что число транспорта на маршруте станет больше на 5 единиц.
р1