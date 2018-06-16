rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Схема движения автобусов №6-МТ изменится в Ростове

16 июня 2018, 11:49
В Ростове-на-Дону приняли решение поменять схему движения общественного транспорта на маршруте №6-МТ, сведения передает горадминистрация.

Автобусы будут двигаться от Береговой по Буденновскому, Целиноградской, Стадионной, Шеболдаева, Ленина, Дальнему, Зоологической. Далее транспорт начнет двигаться по Змиевскому проезду, Доватора, Мадояна, Еременко, Содружества, 339-й Стрелковой дивизии, Малиновского.

После Малиновского транспорт поедет по Еременко, Маршала Жукова, Жданова, через «Магнит», Жданова, Маршала Жукова, Еременко, Малиновского, 339-й Стрелковой дивизии, Содружества, Еременко, Мадояна, Доватора, Змиевскому проезду, Зоологической, Дальнему, Ленина, Шеболдаева, Стадионной, Буденновскому, Береговой.

Нововведения начнут действовать с 19 июня. Стало известно, что число транспорта на маршруте станет больше на 5 единиц.

р1

Материалы по теме
Движение ограничат в Новочеркасске в День медицинского работникаДвижение ограничат до октября на улице Зеленой в РостовеЗапрет на движение по Газетному переулку продлили в Ростове
#Новости#Новости Ростова#Город
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58