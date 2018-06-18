КПРФ предлагает выход из кризиса без повышения пенсионного возраста

Почему возник дефицит пенсионного фонда? Потому что у нас и налоги, и социальные пенсионные взносы платят сполна наименее обеспеченные люди, а те, кто живет на среднем уровне доходов и выше, адекватно не платят и субсидиарно не отвечают за общество. Из этого образовался дефицит в ПФР. И главная проблема – это неработающая экономика. Потому, что если бы экономика работала, то даже при этой ущербной системе был бы профицитный Пенсионный фонд. С нашей точки зрения, сейчас нет никакой экономической, тем более социальной, вменяемой системы объяснений, почему надо поднимать пенсионный возраст.