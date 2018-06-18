КПРФ предлагает выход из кризиса без повышения пенсионного возраста

Posted 18 июня 2018, 18:48
Published 18 июня 2018, 18:48
Modified 24 декабря 2024, 18:21
Updated 24 декабря 2024, 18:21
И это назначение, и нынешний состав правительства – возврат крайне правого либерального курса.
Сегодня очередной взлёт цен на нефть (рост нефтяных цен просчитывался заранее), за этот счёт увеличивается доходная часть бюджета. Однако приход праволиберальной команды к управлению в России опять приведёт к выведению денег на Запад при колоссальной стагнации экономики.
Сегодня задолженность субъектов РФ 2,3 триллиона рублей. Имеется 500 - миллиардная задолженность по гособоронзаказу. Тысячи замороженных строек, куда вложены бюджетные деньги. По факту более половины наших граждан живут за чертой бедности.
Нам рассказывают, что инфляция у нас якобы 2,5%. Но за это время цены на бензин выросли на 11,3%. Повышение цен на бензин – это повышение цен на всё, причём в геометрической прогрессии. Поэтому разговоры о низкой инфляции – просто сказки.
Почему возник дефицит пенсионного фонда? Потому что у нас и налоги, и социальные пенсионные взносы платят сполна наименее обеспеченные люди, а те, кто живет на среднем уровне доходов и выше, адекватно не платят и субсидиарно не отвечают за общество. Из этого образовался дефицит в ПФР. И главная проблема – это неработающая экономика. Потому, что если бы экономика работала, то даже при этой ущербной системе был бы профицитный Пенсионный фонд. С нашей точки зрения, сейчас нет никакой экономической, тем более социальной, вменяемой системы объяснений, почему надо поднимать пенсионный возраст.
У нас пенсионная система постоянно пребывает в реформации. За последние 20 лет она претерпела 5 реформ. Люди еще не освоили одну систему изменений, как им навязывают другую. При этом сам размер пенсии постоянно отрывается от оклада работающего человека. Почему? Потому, что богатые организовали для себя негосударственные пенсионные фонды.
Партия КПРФ выражает чёткую, обоснованную позицию: повышение пенсионного возраста в нынешних условиях недопустимо.
Мы предлагаем:
– мораторий на повышение пенсионного возраста до 2030 года. Фракция КПРФ уже внесла соответствующий законопроект в Государственную Думу.
– введение прогрессивной шкалы сбора пенсионных фондов, вместо регрессивной, которая есть сейчас. Сегодня все, кто зарабатывает до 1 млн 180 тыс., платят 22%, а все, кто выше, 10%. Мы считаем, что должна быть прогрессивная шкала. Те, кто зарабатывают меньше – должны платить меньше, а те, кто зарабатывают больше – должны платить больше. Тогда у нас по мнению экспертов будет дополнительно 670 млрд руб. в ПФР. И будет солидарная ответственность в обществе.
– необходимо в полном объёме восстановить субсидиарную ответственность поколений. На сегодня при расчёте пенсий девальвирован трудовой вклад человека в течение жизни в экономическое развитие страны.
Мы настаиваем на восстановлении справедливости в этих вопросах.
КПРФ продолжает отстаивать необходимые меры в экономике – нужно менять кредитно-денежную, финансовую, налоговую, бюджетную политику.
Государство должно национализировать доход от природной ренты, а также базовые инфраструктурные объекты. Это плюс 12 трлн рублей в бюджет.
Всегда в истории нашей страны монополия на производство спиртосодержащей продукции была у государства. Это позволяло не только пополнять бюджет, но и сглаживать последствия употребления алкоголя населением путем развития здравоохранения, физкультуры и санаторно-курортного отдыха. В бюджет сегодня поступает лишь каждый двадцатый рубль от продаж спиртосодержащей продукции – это ненормально.
По мнению экспертов введение госмонополии на производство спиртосодержащей продукции позволит привлечь 3 трлн руб. в бюджет дополнительно.
Необходимо изменение налоговой политики. В России на сегодняшний день все платят налог на доходы физического лица одинаково в размере 13% – и олигархи, и те, кто бос и гол. Необходима прогрессивная шкала.
Через Федеральный закон о стратегическом планировании государство должно вернуть себе ответственность и обязанность заниматься размещением и созданием производственных сил.
Предлагаем наращивать вложения в человеческий потенциал России, включая образование, медицину, науку и культуру.
Без смены социально-политического курса позитивные изменения в России невозможны.