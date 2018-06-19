Росавиация: экстренной посадки самолета с футболистами в Ростове не было

Из сообщения следует, что самолет авиакомпании "Россия", летевший из Санкт-Петербурга, успешно совершил посадку в аэропорту Ростова-на-Дону 18 июня в 21.03 минуты. На борту самолета находились члены официальной делегации и футбольной команды Королевства Саудовской Аравии.
"Изменений параметров работы двигателя, требовавших его отключения, на приборах в кабине экипажа не отмечалось. Сигнализация о пожаре двигателя не срабатывала, система пожаротушения двигателя не применялась ни в автоматическом, ни в ручном режиме. В полете экипаж не применял никаких аварийных процедур. Аварийной посадки также не было", - сказано в сообщении.
Посадка самолета осуществлялась при двух работающих двигателях. А пассажиры покинули борт, как обычно, по трапу.
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