Росавиация: экстренной посадки самолета с футболистами в Ростове не было

"Изменений параметров работы двигателя, требовавших его отключения, на приборах в кабине экипажа не отмечалось. Сигнализация о пожаре двигателя не срабатывала, система пожаротушения двигателя не применялась ни в автоматическом, ни в ручном режиме. В полете экипаж не применял никаких аварийных процедур. Аварийной посадки также не было", - сказано в сообщении.