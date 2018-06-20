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Posted 20 июня 2018, 06:32

Published 20 июня 2018, 06:32

Modified 1 октября, 13:58

Updated 1 октября, 13:58

Архитектора в Ростовской области уволили из-за коррупционного скандала

20 июня 2018, 06:32
В Ростовской области уволили со службы главного архитектора Морозовского горпоселения за нарушения антикоррупционного законодательства, сообщает прокуратура региона.

"С 2015 по 2017 год женщина выдавала разрешения на строительство жилья. Решения принимались на основании проектной документации, которую изготовляла компания ее мужа", - говорится в публикации.

Отмечается, что работодатель архитектора не знал об этих схемах. Женщина и сама являлась учредителем компании, на основании документации которой было выдано свыше 50 разрешений на стройработы.

Главе администрации горпоселения внесли представление с требованием устранить нарушения. В данный момент архитектор уволена.

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