Архитектора в Ростовской области уволили из-за коррупционного скандала

Posted 20 июня 2018, 06:32
Published 20 июня 2018, 06:32
Modified 1 октября, 13:58
Updated 1 октября, 13:58
"С 2015 по 2017 год женщина выдавала разрешения на строительство жилья. Решения принимались на основании проектной документации, которую изготовляла компания ее мужа", - говорится в публикации.
Отмечается, что работодатель архитектора не знал об этих схемах. Женщина и сама являлась учредителем компании, на основании документации которой было выдано свыше 50 разрешений на стройработы.
Главе администрации горпоселения внесли представление с требованием устранить нарушения. В данный момент архитектор уволена.
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