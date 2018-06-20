Ростовчанам напомнили, как можно добраться на матчи ЧМ шаттлами

Стало известно, что в Ростове уже переполнена парковка у "Мегамага". Болельщиков попросили оставлять машины у старого аэропорта, где есть 10 тысяч свободных мест. Отсюда можно бесплатно добраться шаттлами до "Ростов-Арены".