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Posted 20 июня 2018, 13:45

Published 20 июня 2018, 13:45

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

Ростовчанам напомнили, как можно добраться на матчи ЧМ шаттлами

20 июня 2018, 13:45
Жителям Ростова-на-Дону предложили воспользоваться автобусами-шаттлами, чтобы добраться на матчи чемпионата мира по футболу, сообщает горадминистрация.

"На территории старого аэропорта работает перехватывающая парковка. В дни матчей можно воспользоваться автобусами-шаттлами и аккредитованными такси", - сказано в сообщении.

В городе во время проведения игр чемпионата перекрывают дороги на нескольких улицах. Для фанатов предусмотрели несколько маршрутов шаттлов, которые довезут их до стадиона "Ростов-Арена".

Стало известно, что в Ростове уже переполнена парковка у "Мегамага". Болельщиков попросили оставлять машины у старого аэропорта, где есть 10 тысяч свободных мест. Отсюда можно бесплатно добраться шаттлами до "Ростов-Арены".

В Ростове уже состоялся один матч чемпионата между сборными Бразилии и Швейцарии. Вторая игра пройдет в среду между Саудовской Аравией и Уругваем. Всего в городе организуют пять матчей чемпионата.

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#Город#Новости
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