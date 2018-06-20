Ростовчанам напомнили, как можно добраться на матчи ЧМ шаттлами

Posted 20 июня 2018, 13:45
Published 20 июня 2018, 13:45
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
"На территории старого аэропорта работает перехватывающая парковка. В дни матчей можно воспользоваться автобусами-шаттлами и аккредитованными такси", - сказано в сообщении.
В городе во время проведения игр чемпионата перекрывают дороги на нескольких улицах. Для фанатов предусмотрели несколько маршрутов шаттлов, которые довезут их до стадиона "Ростов-Арена".
Стало известно, что в Ростове уже переполнена парковка у "Мегамага". Болельщиков попросили оставлять машины у старого аэропорта, где есть 10 тысяч свободных мест. Отсюда можно бесплатно добраться шаттлами до "Ростов-Арены".
В Ростове уже состоялся один матч чемпионата между сборными Бразилии и Швейцарии. Вторая игра пройдет в среду между Саудовской Аравией и Уругваем. Всего в городе организуют пять матчей чемпионата.
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