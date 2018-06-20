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Posted 20 июня 2018, 15:55

Published 20 июня 2018, 15:55

Modified 1 октября, 14:18

Updated 1 октября, 14:18

Восстановлено прерванное из-за долгов движение трамваев в Таганроге

20 июня 2018, 15:55
Трамваи в Таганроге Ростовской области вечером в среду заработали после обесточивания из-за долгов, сообщил RostovGazeta сотрудник диспетчерской службы МУП "Трамвайно-троллейбусное управление".

Утром в среду трамваи в Таганроге были обесточены из-за долга за электроэнергию. Сумма долга за два месяца составила почти девять миллионов рублей. По словам главного инженера предприятия Евдокии Герасименко, задолженность произошла из-за того, что электроэнергия в городе очень дорогая.

"Трамваи вновь начали ходить в 16:30. Помогла местная администрация", - отметил представитель диспетчерской службы.

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