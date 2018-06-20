Восстановлено прерванное из-за долгов движение трамваев в Таганроге

Утром в среду трамваи в Таганроге были обесточены из-за долга за электроэнергию. Сумма долга за два месяца составила почти девять миллионов рублей. По словам главного инженера предприятия Евдокии Герасименко, задолженность произошла из-за того, что электроэнергия в городе очень дорогая.