Восстановлено прерванное из-за долгов движение трамваев в Таганроге

Posted 20 июня 2018, 15:55
Published 20 июня 2018, 15:55
Modified 1 октября, 14:18
Updated 1 октября, 14:18
Утром в среду трамваи в Таганроге были обесточены из-за долга за электроэнергию. Сумма долга за два месяца составила почти девять миллионов рублей. По словам главного инженера предприятия Евдокии Герасименко, задолженность произошла из-за того, что электроэнергия в городе очень дорогая.
"Трамваи вновь начали ходить в 16:30. Помогла местная администрация", - отметил представитель диспетчерской службы.