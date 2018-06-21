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Posted 21 июня 2018, 12:59

Published 21 июня 2018, 12:59

Modified 24 декабря 2024, 18:22

Updated 24 декабря 2024, 18:22

Движение восстановили в Таганроге после провалов земли

21 июня 2018, 12:59
В Таганроге Ростовской области возобновили движение на участках улиц Сергея Шило и Ломоносова, которое перекрывали из-за обрушения дороги, сообщает горадминистрация.

"Специалисты завершили работы по замене аварийного коллектора в районе пересечения улиц, теперь временное ограничение движения снято", - говорится в сообщении.

Сейчас работы продолжаются по улице Сергея Шило на участке от Ломоносова до Транспортной. Эти зоны можно объехать по другим улицам.

Напомним, в городе образовались многочисленные провалы над аварийным коллектором. Его срок службы вышел еще в 2000-х годах. Из-за происшествия в городе был введен режим ЧС.

Также говорилось, что на работы выделили более 187 миллионов рублей.

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