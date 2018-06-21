Движение восстановили в Таганроге после провалов земли

Posted 21 июня 2018, 12:59
Published 21 июня 2018, 12:59
Modified 24 декабря 2024, 18:22
Updated 24 декабря 2024, 18:22
"Специалисты завершили работы по замене аварийного коллектора в районе пересечения улиц, теперь временное ограничение движения снято", - говорится в сообщении.
Сейчас работы продолжаются по улице Сергея Шило на участке от Ломоносова до Транспортной. Эти зоны можно объехать по другим улицам.
Напомним, в городе образовались многочисленные провалы над аварийным коллектором. Его срок службы вышел еще в 2000-х годах. Из-за происшествия в городе был введен режим ЧС.
Также говорилось, что на работы выделили более 187 миллионов рублей.
р1