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Фанаты поделились в Сети фотографиями со второго матча ЧМ-2018 в Ростове

21 июня 2018, 09:53
Жители Ростова-на-Дону начали делиться друг с другом в Интернете фотографиями после прошедшего в городе матча ЧМ между сборными Уругвая и Саудовской Аравии, снимки опубликованы в соцсети "ВКонтакте".

Игра состоялась в среду вечером, победителем стал Уругвай со счетом 1:0. Ростовчанам понравились фанаты этой сборной, они были в ярких костюмах и находились в праздничном настроении. Некоторые из них раскрашивали лица синей краской и с радостью фотографировались с местными жителями.

Ранее в городе отметились фанаты из Бразилии, которые заряжали всех своим позитивом. Они не только гуляли по улицам города, но и устраивали целые концерты с барабанами и гитарами.

В городе пройдут еще три матча чемпионата.

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