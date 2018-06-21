Фанаты поделились в Сети фотографиями со второго матча ЧМ-2018 в Ростове

Игра состоялась в среду вечером, победителем стал Уругвай со счетом 1:0. Ростовчанам понравились фанаты этой сборной, они были в ярких костюмах и находились в праздничном настроении. Некоторые из них раскрашивали лица синей краской и с радостью фотографировались с местными жителями.
Ранее в городе отметились фанаты из Бразилии, которые заряжали всех своим позитивом. Они не только гуляли по улицам города, но и устраивали целые концерты с барабанами и гитарами.
В городе пройдут еще три матча чемпионата.
р1