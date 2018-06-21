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На круглосуточное дежурство перешли службы ЖКХ в Ростове в период ЧМ-2018

21 июня 2018, 13:29
На круглосуточный режим работы перешли бригады коммунальных служб в Ростове-на-Дону в период проведения чемпионата мира по футболу, сообщила городская администрация.

"В связи с большим количеством гостей в городе увеличили частоту уборки улиц и поливки цветов и деревьев", - сказано в сообщении.

Ростов несколько лет готовился к мундиалю, за это время в городе отреставрировали дорожное полотно ряда улиц, установили новые объекты благоустройства, продолжают работы по озеленению. В частности, новый цветник с пятью тысячами цветов 10 сортов украшает Богатяновский спуск и дорогу к Набережной, отремонтированный "Богатый источник" радует глаз уникальной кирпичной кладкой.

Между тем, с начала ЧМ-2018 в городе зафиксировали неоднократные случаи вандализма - нарушители портят малые архитектурные формы, вытаптывают газоны, рвут высаженные цветы, наносят граффити на стены зданий.

"Основной задачей горадминистрации стало обеспечение комфортного пребывания гостей мундиаля. В благоустройство города коммунальные службы вложили много сил и мы должны ценить проделанную работу, показать гостям мировых соревнований, что Ростов может гордиться не только гостеприимством, но и культурой городской среды", - подчеркнул глава администрации Виталий Кушнарев.

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