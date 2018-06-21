На круглосуточное дежурство перешли службы ЖКХ в Ростове в период ЧМ-2018

Ростов несколько лет готовился к мундиалю, за это время в городе отреставрировали дорожное полотно ряда улиц, установили новые объекты благоустройства, продолжают работы по озеленению. В частности, новый цветник с пятью тысячами цветов 10 сортов украшает Богатяновский спуск и дорогу к Набережной, отремонтированный "Богатый источник" радует глаз уникальной кирпичной кладкой.