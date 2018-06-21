rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 июня 2018, 13:48

Published 21 июня 2018, 13:48

Modified 1 октября, 14:37

Updated 1 октября, 14:37

На охрану парка "Левобережный" в Ростове потратят 2,3 млн руб

21 июня 2018, 13:48
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону был объявлен конкурс по выбору подрядчика, который организует круглосуточную охрану парка "Левобережный", сообщается в документах на сайте госзакупок.

Заявку на участие можно подать до 10 июля, исполнитель будет заниматься охраной парка. На эти цели выделят 2,3 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит охранять имущество, которое располагается в пределах парка. Кроме того, охранники будут помогать правоохранительным органам при нарушении правопорядка.

Также по парку будут совершаться обходы, один раз в 30 минут днем и один раз в час ночью. Сотрудники будут одеты в форменную одежду, их обеспечат специальными средствами защиты.

р1

#Общество#Новости Ростова#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика