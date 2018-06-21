На охрану парка "Левобережный" в Ростове потратят 2,3 млн руб

Posted 21 июня 2018, 13:48
Published 21 июня 2018, 13:48
Modified 1 октября, 14:37
Updated 1 октября, 14:37
Заявку на участие можно подать до 10 июля, исполнитель будет заниматься охраной парка. На эти цели выделят 2,3 миллиона рублей.
Подрядчику предстоит охранять имущество, которое располагается в пределах парка. Кроме того, охранники будут помогать правоохранительным органам при нарушении правопорядка.
Также по парку будут совершаться обходы, один раз в 30 минут днем и один раз в час ночью. Сотрудники будут одеты в форменную одежду, их обеспечат специальными средствами защиты.
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