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Posted 21 июня 2018, 12:11

Published 21 июня 2018, 12:11

Modified 24 декабря 2024, 18:17

Updated 24 декабря 2024, 18:17

Названы причины роста цен на бензин в России

21 июня 2018, 12:11
Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что на рост стоимости бензина повлияли несколько факторов, среди них девальвация рубля, информирует издание "ТАСС".

"Одной из причин является девальвация рубля, если раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь 64 рубля. Компания ничего не может с этим сделать, так как этот фактор уже существует", - рассказал Сечин.

Он добавил, что также переработка становится менее привлекательной. Глава "Роснефти" пообещал, что серьезного роста цен на топливо допущено не будет.

"Ситуацию с ценами на бензин мы будем мониторить, мы не допускаем резких скачков стоимости. Однако не все зависит от нас", - отметил Сечин.

По словам мужчины, правительство принимает меры для сдерживания цен на бензин.

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#Экономика#Новости
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