Названы причины роста цен на бензин в России

Posted 21 июня 2018, 12:11
Published 21 июня 2018, 12:11
Modified 24 декабря 2024, 18:17
Updated 24 декабря 2024, 18:17
"Одной из причин является девальвация рубля, если раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь 64 рубля. Компания ничего не может с этим сделать, так как этот фактор уже существует", - рассказал Сечин.
Он добавил, что также переработка становится менее привлекательной. Глава "Роснефти" пообещал, что серьезного роста цен на топливо допущено не будет.
"Ситуацию с ценами на бензин мы будем мониторить, мы не допускаем резких скачков стоимости. Однако не все зависит от нас", - отметил Сечин.
По словам мужчины, правительство принимает меры для сдерживания цен на бензин.
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