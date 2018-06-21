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Posted 21 июня 2018, 14:03

Published 21 июня 2018, 14:03

Modified 1 октября, 15:25

Updated 1 октября, 15:25

Пожароопасные зоны Ростовской области будут патрулировать ежедневно

21 июня 2018, 14:03
Ежедневно будут патрулировать потенциально опасные зоны в Ростовской области до конца пожароопасного сезона, следует из сообщения облправительства.

"В регионе создадут мобильные группы для ежедневного патрулирования мест массового отдыха населения, а также в примыкающих к лесным массивам населенных пунктов, летних лагерей и дач",- сказано в сообщении.

К патрулированию привлекут общественность и добровольцев. С участием волонтеров также создадут выездные команды с техникой для тушения огня.

Кроме того, планируют привлечь полицию к мониторингу пожарной безопасности в местах рыбалки и охоты.

Напомним, за 2017 год в регионе произошло 12 возгораний лесных массивов, в общей сложности выгорело около пяти тысячи гектаров леса.

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