Пожароопасные зоны Ростовской области будут патрулировать ежедневно

Posted 21 июня 2018, 14:03
Published 21 июня 2018, 14:03
Modified 1 октября, 15:25
Updated 1 октября, 15:25
"В регионе создадут мобильные группы для ежедневного патрулирования мест массового отдыха населения, а также в примыкающих к лесным массивам населенных пунктов, летних лагерей и дач",- сказано в сообщении.
К патрулированию привлекут общественность и добровольцев. С участием волонтеров также создадут выездные команды с техникой для тушения огня.
Кроме того, планируют привлечь полицию к мониторингу пожарной безопасности в местах рыбалки и охоты.
Напомним, за 2017 год в регионе произошло 12 возгораний лесных массивов, в общей сложности выгорело около пяти тысячи гектаров леса.
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