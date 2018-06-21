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Posted 21 июня 2018, 07:08

Published 21 июня 2018, 07:08

Modified 24 декабря 2024, 18:26

Updated 24 декабря 2024, 18:26

Суарес в Ростове вывел Уругвай из группы ЧМ-2018

21 июня 2018, 07:08
Знаменитый игрок сборной Уругвая по футболу Луис Суарес забил гол Саудовской Аравии во время матча ЧМ в Ростове-на-Дону и вывел свою команду из группы.

Игра прошла в донской столице во вторник, единственный гол забил Суарес на 23-й минуте с углового. Этот гол обеспечил команде путевку в 1/8 финала, также из группы вышла сборная России. Чемпионат покинули Египет и Саудовская Аравия.

В Ростове с началом чемпионата царит праздничная атмосфера, которую создают иностранные фанаты. Они устраивают на улицах концерты, надевают яркие наряды и фотографируются с местными жителями.

В донской столице пройдут еще три матча чемпионата.

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