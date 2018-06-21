Суарес в Ростове вывел Уругвай из группы ЧМ-2018

Posted 21 июня 2018, 07:08
Published 21 июня 2018, 07:08
Modified 24 декабря 2024, 18:26
Updated 24 декабря 2024, 18:26
Игра прошла в донской столице во вторник, единственный гол забил Суарес на 23-й минуте с углового. Этот гол обеспечил команде путевку в 1/8 финала, также из группы вышла сборная России. Чемпионат покинули Египет и Саудовская Аравия.
В Ростове с началом чемпионата царит праздничная атмосфера, которую создают иностранные фанаты. Они устраивают на улицах концерты, надевают яркие наряды и фотографируются с местными жителями.
В донской столице пройдут еще три матча чемпионата.
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