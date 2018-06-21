Цена на бензин в Краснодарском крае превысила 50 руб за литр

Posted 21 июня 2018, 10:37
Published 21 июня 2018, 10:37
Modified 24 декабря 2024, 18:17
Updated 24 декабря 2024, 18:17
"По состоянию на 18 июня средняя цена бензина марки А-98 составила 50,22 рубля", - сказано в публикации.
Самыми дешевыми оказались А-92, А-93, цена которых держится на уровне 43,02 рубля, чуть дороже, 43,4 рубля стоит дизтопливо.
Стоимость на А-95 в последнюю неделю достигла 46,48 рубля за литр топлива.
Напомним, в Ростовской области из всех непродовольственных продуктов в мае 2018 года заметнее всего подорожал бензин. При росте цены на топливо в 8,6% с начала года в мае стоимость выросла сразу на 5,6%.
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