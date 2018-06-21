Власти Ростова хотят ускорить реконструкцию гостиницы "Московская"

Posted 21 июня 2018, 14:05
Published 21 июня 2018, 14:05
Modified 1 октября, 13:14
Updated 1 октября, 13:14
"У нас есть договоренность на проведение работ по реконструкции, но пока что вопрос не решается, но мы продолжаем вести переговоры и намерены, как можно скорее приблизить процесс реконструкции", - рассказал Кушнарев.
По его словам, здание может после реконструкции изменить свой статус и перестать быть гостиницей.
Открыла свои двери гостиница "Московская" в 1896 году. В 1920-е годы она была национализирована, но при этом все же не утратила своего предназначения. Во время Великой Отечественной войны здание "Большой Московской" очень сильно пострадало: уцелел лишь фасад. В начале 1950-х годов при реконструкции практически вся гостиница была перестроена. После пожара в 2007 году объект не работает.
На сегодняшний день от гостиницы "Московской" осталась только вывеска на фасаде, здание находится в упадке. В 2016 году здание гостиницы приобрела ростовская бизнесвумен Татьяна Шишкина, директор торгового центра "Мир ремонта". Она хотела организовать на месте гостиницы универмаг.