Власти Ростова хотят ускорить реконструкцию гостиницы "Московская"

Открыла свои двери гостиница "Московская" в 1896 году. В 1920-е годы она была национализирована, но при этом все же не утратила своего предназначения. Во время Великой Отечественной войны здание "Большой Московской" очень сильно пострадало: уцелел лишь фасад. В начале 1950-х годов при реконструкции практически вся гостиница была перестроена. После пожара в 2007 году объект не работает.