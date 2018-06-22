Афиша от RostovGazeta: мексиканское шоу и тропическая вечеринка

Место №1 - Левобережный парк. Что - Ярмарка-фестиваль #ФЬЮЖНО. Когда – СБ и ВС, 16.00
На ярмарке вы сможете не только вкусно и аппетитно покушать, но и отдохнуть душой. По словам одного из организаторов, на ярмарке все гости смогут отдохнуть в удобных зонах с подушками, послушать концерт, а также поучаствовать в различных мастер-классах. Поэтому если вам ничего не приглянется на фестивале из сувениров, что очень мало вероятно, то в плохом настроении вы все равно точно не уйдете.
Место №2 - Свободное пространство "Циферблат". Что - Тропическая вечеринка в Циферблате. Когда – ВС, 14.00
На вечеринке вам устроят мастер-класс по созданию пиньят ( мексиканская по происхождению половая игрушка довольно крупных размеров – прим.ред.), проведут чайную церемонию и вечерний концерт укулелей, а под вечер все смогут окунуться в самое прекрасное время – детство, и посмотреть классный мультик "Книга жизни".
Место №3 - Театральная площадь. Что – Мексиканское шоу. Когда – СБ, 14.00
Мексиканцы, несмотря на ростовскую жару, готовы устроить всем гостям настоящий праздник и показать, как нужно правильно отдыхать и, конечно же, болеть за свою команду. Уже в эту субботу на "Ростов-Арене" пройдет третий матч "Южная Корея – Мексика", и все желающие смогут посмотреть футбол на фестивале болельщиков. По словам главы Ростова, это будет самый посещаемый матч, поэтому приготовьтесь отплясывать вместе с иностранными болельщиками по всему городу. А 24 июня на Театральной площади выступит Анита Цой, которая подготовила для всех гостей незабываемое шоу.
Место №4 – Музыкальный театр. Что – Хиты Бродвея. Когда - ПТ (29 мая), 19.00
Музыкальный театр приглашает зрителей погрузиться в «золотую» эпоху мюзикла. Вас ожидает спектакль-концерт в одном отделении. Каждый зритель получит уникальную возможность увидеть на одной сцене в один вечер самые популярные номера из всеми любимых постановок: "Поющие под дождем", "Кабаре", "Оливер", "Отверженные", "Король Лев", и многие другие. По словам организаторов, помимо знаменитой музыки, гости смогут прочувствовать мощное звучание симфонического оркестра и эффектный свет.
Место №5 - Парк Революции. Что - Вечер авангардной музыки AAKT. Когда – ВС, 20.00
Желающие насладиться концертом смогут разместиться в импровизированном зрительном зале – на подушках в фонтане рядом с исполнителями. Зрителе ждет необычная концертная программа, состоящая из экспериментальной и медиативной музыки; intnsemble, которые исполнят для гостей три разножанровые пьесы. Такая программа, конечно, на любителя, но может стоит один раз послушать, чтобы влюбиться в авангардную музыку.
Место №6 - Creative space. Что – Фотосушка. Когда – ВС, 12.00
Сушка – это не только открытая выставка ваших снимков, но и обмен фотографиями. Суть акции заключается в том, что любой желающий сможет принести в назначенное время свои фотографии, которыми он хочет поделиться, и повесить на веревки с помощью бельевых прищепок. А по окончании мероприятия забрать себе на память понравившиеся снимки. Мы уверенны, что в таком вы еще не участвовали.
Место №7 - Музыкальный театр. Что - Закрытие фестиваля "Шедевры русской музыки". Когда - ВС, 18.00
На закрытии фестиваля музыкальный театр представит знаменитую оперу "Князь Игорь", которая популярна не только в России, но и во многих известных зарубежных странах. Напомним, что в основе оперы сюжет- памятник древнерусской литературы "Слово о полку Игореве", рассказывающий о неудачном походе князя Игоря против половцев. По словам многих людей, книга сложно воспринимается в чтении, поэтому, посмотрев оперу, сразу начинаешь по-другому воспринимать "Слово о полку Игореве". Музыка оперы во многом основана на интонациях народных песен — русских и восточных, а Русь и Восток показаны в опере многогранно и правдиво.