Афиша от RostovGazeta: мексиканское шоу и тропическая вечеринка

На ярмарке вы сможете не только вкусно и аппетитно покушать, но и отдохнуть душой. По словам одного из организаторов, на ярмарке все гости смогут отдохнуть в удобных зонах с подушками, послушать концерт, а также поучаствовать в различных мастер-классах. Поэтому если вам ничего не приглянется на фестивале из сувениров, что очень мало вероятно, то в плохом настроении вы все равно точно не уйдете.