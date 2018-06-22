Гомофобы и наркобароны: Ростов встретил самых скандальных болельщиков ЧМ

При этом букмекеры в своем большинстве ставят на победу представителей Южной Америки, что вполне логично, поскольку мексиканцы являются лидерами в своей группе. Сборная Мексики уже одолела своего главного противника по квартету — немцев, а значит имеет хорошие шансы выйти в последующую стадию турнира.
К слову, команды однажды уже встречались на чемпионате мира - в 1998 году. Со счетом 3:1 мексиканская сборная победила корейцев.
В Ростов-на-Дону обе команды прибыли в четверг, 21 июня, с разницей в несколько часов. Первыми на донскую землю ступили мексиканцы, затем в аэропорту Платов приземлился борт с "красными дьяволами". В пятницу, 22 июня, обе сборные проведут на ростовском стадионе предматчевые тренировки и пообщаются с журналистами. Сама игра между Мексикой и Южной Кореей состоится на "Ростов-Арене" в субботу, 23 июня. При этом, по мнению экспертов, эта встреча должна стать самой популярной у болельщиков, ожидается, что наполняемость стадиона достигнет 100%.
Южная Корея
Сборная Южной Кореи является одной из наиболее сильных азиатских сборных. Чаще других сборных Азии южнокорейская команда принимала участие в мундиалях (10 раз) и является единственной командой из Азии, участвовавшей в полуфинале чемпионата мира. Главным тренером команды является Син Тхэ Ен, известный тем, что исповедует агрессивный, атакующий стиль игры. Примечательно, что тренировавший сборную моложе 20 лет к молодежному чемпионату мира, который проходил в 2017 году в Южной Корее, Син Тхэ Ен не пустил в сборную собственного сына, посчитав, что его не так поймут.
В ЧМ-2018 подопечные Син Тхэ Ена показали хорошую игру в матче со сборной Швеции, однако все же уступили соперникам. "Азиатские тигры" неплохо проявили себя в первом тайме, однако во второй половине матча шведы стали чаще проводить разрезающие передачи, одна из которых привела к пенальти. Мяч, забитый Андреасом Гранквистом решил исход игры. Теперь у корейцев нет права на ошибку, только победа над Мексикой даст им шанс выйти в плей-офф.
Впрочем, тут знатоки футбола настроены скептически - переиграть мексиканцев "красным дьяволам" может помочь только чудо. Возможно, таким чудом станет поддержка южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина, который собирается прилететь в Ростов, чтобы болеть за сборную своей страны.
Мексика
Сборная Мексики в первом туре мундиаля сотворила пока главную сенсацию чемпионата. Команда обыграла действующих чемпионов мира — Германию. Вдохновленные этой победой подопечные Хуана Карлоса Осорио теперь не имеют права на то, чтобы расслабиться в ближайших поединках. Победа над корейцами команде Мексики подарит проход в 1/8. Но для того, чтобы выйти плей-офф с первого места "трехцветным" необходимо набрать максимум очков и в матче со шведами. Шансы, прямо скажем, неплохие, тем более, что в составе сборной имеется знаменитый Чичарито – лучший бомбардир в истории сборной Мексики Хавьер Эрнандес.
Примечательно, что капитану мексиканской команды Рафаэлю Маркесу из-за санкций США нельзя надевать тренировочную форму команд, на которой имеются изображения логотипов спонсоров, а также пить из бутылок официального спонсора сборной и пользоваться другой продукцией. Из-за санкций Маркес не имеет права претендовать на приз лучшего игрока матча. Имя спортсмена попало в санкционный список Минфина США из-за подозрений в причастности к деятельности наркокартеля Рауля Флореса Эрнандеса. Американские счета Маркеса в настоящее время заблокированы, а его виза аннулирована.
Фанаты
Что касается болельщиков, то судя по сообщениям в соцсетях, на данный момент в Ростове-на-Дону присутствует больше представителей из Южной Америки, нежели из Азии.
СМИ уже сообщили о том, что донскую столицу посетил мексиканец, чья картонная фигура с надписью "моя старуха не отпустила меня" гуляла по российским соцсетям.
Также ранее Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Федерацию футбола Мексики на $10 тысяч из-за поведения фанатов в ходе игры с Германией. ФИФА подвергла мексиканцев штрафу с формулировкой "скандирования дискриминационного и оскорбительного характера". Отмечается, что причиной стали гомофобные выкрики в адрес немецкого вратаря Мануэля Нойера (Manuel Neuer).
Это не первое наказание, которое понесла Федерация футбола Мексики из-за своих болельщиков. Мексиканские фанаты часто скандируют с трибун во время футбольных баталий puta, которое в Мексике обозначает представителей сексуальных меньшинств.
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