Гомофобы и наркобароны: Ростов встретил самых скандальных болельщиков ЧМ

Сборная Южной Кореи является одной из наиболее сильных азиатских сборных. Чаще других сборных Азии южнокорейская команда принимала участие в мундиалях (10 раз) и является единственной командой из Азии, участвовавшей в полуфинале чемпионата мира. Главным тренером команды является Син Тхэ Ен, известный тем, что исповедует агрессивный, атакующий стиль игры. Примечательно, что тренировавший сборную моложе 20 лет к молодежному чемпионату мира, который проходил в 2017 году в Южной Корее, Син Тхэ Ен не пустил в сборную собственного сына, посчитав, что его не так поймут.