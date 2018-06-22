Первый на Юге России "Центр ядерной медицины" заработал в Ростове

"Сверхточная диагностика делает возможным на ранних стадиях выявить заболевание и своевременно начать лечение. Около 90% онкобольных можно вылечить, если лечение успели начать на начальной стадии. Сейчас существует возможность в год выйти на 5-6 тысяч человек, которые будут проходить через центр", - уточнил Чубайс.