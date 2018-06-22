Первый на Юге России "Центр ядерной медицины" заработал в Ростове

Открыли центр глава региона Василий Голубев и председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс. Это 11-й в стране объект по ранней диагностики онкозаболеваний, он также является единственным на Юге России.
Специалисты будут применять уникальный метод онкодиагностики, планируется делать по пять тысяч исследований каждый год.
Примечательно, что большинство исследований для жителей региона будет бесплатным, в рамках программы ОМС. "На ближайшее время существует очень важная задача - создание механизма получения этой поддержки дончанами", - заявил Василий Голубев.
Он поручил Минздраву области до середины июля создать этот механизм. Он добавил, что благодаря медицине высоких технологий местные врачи смогут более успешно бороться с болезнью.
"Сверхточная диагностика делает возможным на ранних стадиях выявить заболевание и своевременно начать лечение. Около 90% онкобольных можно вылечить, если лечение успели начать на начальной стадии. Сейчас существует возможность в год выйти на 5-6 тысяч человек, которые будут проходить через центр", - уточнил Чубайс.
В стране в течение семи лет запланировано создать еще 20 аналогичных центров.