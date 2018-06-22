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Застройщик из Волгодонска проиграл суд о долгах за аренду земли

22 июня 2018, 19:58
Арбитражный суд Ростовской области взыскал с волгодонской строительной компании ООО «Алюр» долги за аренду государственной земли за полтора года, следует из документов суда, которые есть в распоряжении RostovGazeta.

Компания «Алюр» возводит в Волгодонске дом на улице Гагарина, дом 17, а также строит таунхаусы. По данным Единого реестра застройщиков, строительная компания обещала сдать дом еще в начале 2016 года, однако затянула стройку на два года.

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АЛЮР» в пользу Комитета по управлению имуществом города Волгодонска 413 тысяч рублей задолженности по арендной плате за период с 09.07.2016 по 31.12.2017 по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка», - говорится в решении суда.

Кроме того, компания должна заплатить штраф в 31 тысячу рублей за нарушение условий договора.

Получить комментарии компании не удалось. По указанным на ее сайте телефонам никто не ответил.

#Новости#Экономика
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