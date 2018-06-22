Застройщик из Волгодонска проиграл суд о долгах за аренду земли

Компания «Алюр» возводит в Волгодонске дом на улице Гагарина, дом 17, а также строит таунхаусы. По данным Единого реестра застройщиков, строительная компания обещала сдать дом еще в начале 2016 года, однако затянула стройку на два года.
«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АЛЮР» в пользу Комитета по управлению имуществом города Волгодонска 413 тысяч рублей задолженности по арендной плате за период с 09.07.2016 по 31.12.2017 по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка», - говорится в решении суда.
Кроме того, компания должна заплатить штраф в 31 тысячу рублей за нарушение условий договора.
Получить комментарии компании не удалось. По указанным на ее сайте телефонам никто не ответил.