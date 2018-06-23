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Posted 23 июня 2018, 08:03

Published 23 июня 2018, 08:03

Modified 1 октября, 14:26

Updated 1 октября, 14:26

Инвестиции в основной капитал в Ростове выросли до 12,6 млрд рублей

23 июня 2018, 08:03
Размер инвестиций в основной капитал в Ростове вырос на 10% за первый квартал 2018 года, сообщил заместитель главы администрации Ростова по экономике Дмитрий Чернышов.

"Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий Ростова за первый квартал 2018 года составили 12,6 миллиардов рублей, что на 10% больше, чем в январе-марте прошлого года, и около 72% от этих инвестиций приходится на долю инвестиций по организациям, которые не являются субъектами малого предпринимательства ", - сообщил Чернышов на заседании Совета по инвестициям при главе Администрации города Ростова.

По его словам, за первый квартал эта сумма составила более 9 миллиардов рублей, что на 38% больше, чем в первом квартале 2017 года. "Таким образом, мы видим, что данные показатели были обеспечены за счет реализации наших крупных инвестиционных проектов", - уверен Чернышов.

#Экономика#Новости
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