Инвестиции в основной капитал в Ростове выросли до 12,6 млрд рублей

"Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий Ростова за первый квартал 2018 года составили 12,6 миллиардов рублей, что на 10% больше, чем в январе-марте прошлого года, и около 72% от этих инвестиций приходится на долю инвестиций по организациям, которые не являются субъектами малого предпринимательства ", - сообщил Чернышов на заседании Совета по инвестициям при главе Администрации города Ростова.