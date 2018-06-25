Движение открыли на Станиславского в Ростове после реконструкции

Кроме того, здесь установили 428 знаков, 41 светофор. Специалисты нанесли три тысячи километров дорожной разметки. Работы шли круглосуточно, было задействовано не менее 60 единиц техники и 200 специалистов. Работы по благоустройству будут продолжены.