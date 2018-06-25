Движение открыли на Станиславского в Ростове после реконструкции

Posted 25 июня 2018, 11:35
Published 25 июня 2018, 11:35
Modified 1 октября, 15:12
Updated 1 октября, 15:12
"В ближайшее время пройдет обкатка путей, а также будут запущены регулярные трамвайные маршруты", - сказано в сообщении.
Отмечается, что было выполнено устройство более 26,5 тысячи квадратных метров плиточного покрытия. Работы шли в исторической части города, поэтому пришлось проводить большой объем работ по расчистке территории и сносу аварийного жилья.
Кроме того, здесь установили 428 знаков, 41 светофор. Специалисты нанесли три тысячи километров дорожной разметки. Работы шли круглосуточно, было задействовано не менее 60 единиц техники и 200 специалистов. Работы по благоустройству будут продолжены.
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