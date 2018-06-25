"Евродон" признал 100-миллионные долги только после суда

Донской производитель субпродуктов из мяса птицы "Евродон" не первый раз становится участником арбитражных дел, в настоящее время против компании действуют порядка 10 исков. Последним стал иск на 6,8 миллиона рублей со стороны немецкой фирмы "Эвоник химия".