"Евродон" признал 100-миллионные долги только после суда

Posted 25 июня 2018, 09:28
Published 25 июня 2018, 09:28
Modified 1 октября, 14:27
Updated 1 октября, 14:27
"Краснодарская фирма требовала с "Евродона" 105,6 миллиона рублей, но после прошедшего 21 июня первого слушания компании заявили о готовности заключить мировое соглашение", - указано в документации.
ООО "Ошер" занимается производством нерафинированного подсолнечного масла с 2010 года, за последний отчетный период компания заработала 2,7 миллиона рублей чистой прибыли.
Донской производитель субпродуктов из мяса птицы "Евродон" не первый раз становится участником арбитражных дел, в настоящее время против компании действуют порядка 10 исков. Последним стал иск на 6,8 миллиона рублей со стороны немецкой фирмы "Эвоник химия".
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