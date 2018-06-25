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Posted 25 июня 2018, 09:28

Published 25 июня 2018, 09:28

Modified 1 октября, 14:27

Updated 1 октября, 14:27

"Евродон" признал 100-миллионные долги только после суда

25 июня 2018, 09:28
О мировом соглашении попросили ООО "Ошер" из Краснодара и ООО "Евродон" из Ростовской области, следует из материалов Арбитражного суда Краснодарского края.

"Краснодарская фирма требовала с "Евродона" 105,6 миллиона рублей, но после прошедшего 21 июня первого слушания компании заявили о готовности заключить мировое соглашение", - указано в документации.

ООО "Ошер" занимается производством нерафинированного подсолнечного масла с 2010 года, за последний отчетный период компания заработала 2,7 миллиона рублей чистой прибыли.

Донской производитель субпродуктов из мяса птицы "Евродон" не первый раз становится участником арбитражных дел, в настоящее время против компании действуют порядка 10 исков. Последним стал иск на 6,8 миллиона рублей со стороны немецкой фирмы "Эвоник химия".

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#Экономика#Новости
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