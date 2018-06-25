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"Нафаршированную" цветным металлом машину задержали на донской таможне

25 июня 2018, 11:29
Автомобиль со скрытыми 180 килограммами цветного металла задержали сотрудники пропускного поста в Новошахтинске Ростовской области, сообщило ЮТУ.

"Автомобиль ВАЗ 21100 прибыл со стороны Украины", - сказано в сообщении.

Предварительный осмотр машины дал повод предположить, что в ней имеются скрытые от таможенного досмотра предметы. В результате таможенники обнаружили 180 килограммов цветного металла, который водитель спрятал под ковриком в багажнике, под обшивкой салона, в ящиках с инструментами и аптечкой, а также за задними сиденьями.

Отмечается,что металл мужчина вез для перепродажи. По факту происшедшего возбудили два административных дела.

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