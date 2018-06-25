"Нафаршированную" цветным металлом машину задержали на донской таможне

Предварительный осмотр машины дал повод предположить, что в ней имеются скрытые от таможенного досмотра предметы. В результате таможенники обнаружили 180 килограммов цветного металла, который водитель спрятал под ковриком в багажнике, под обшивкой салона, в ящиках с инструментами и аптечкой, а также за задними сиденьями.