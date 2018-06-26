Минфин предложит льготы для работников и компаний при ИПК

Об этом стало известно от руководителя ведомства Антона Силуанова, который назвал ИПК надбавкой к пенсии.
Силуанов отметил, что в Минфине считают, что граждане трудоспособного возраста могли бы сами себе создавать дополнительные ресурсы для использования их при достижении пенсионного возраста. Сотрудникам организаций будет предложено в добровольном порядке формировать свои пенсионные накопления, чтобы это представляло интерес как для работников, так и для работодателей. С этой целью будут предусмотрены соответствующие стимулы, написал RNS.
По словам главы Минфина, стимулы будут способствовать уменьшению налоговой базы для обложения налогом дохода физических лиц. А для организаций будет уменьшаться размер налогообложения прибыли, подчеркнул чиновник.
Силуанов уточнил, что его ведомство представит концепцию этой системы правительству уже в текущем году.