Минфин предложит льготы для работников и компаний при ИПК

Силуанов отметил, что в Минфине считают, что граждане трудоспособного возраста могли бы сами себе создавать дополнительные ресурсы для использования их при достижении пенсионного возраста. Сотрудникам организаций будет предложено в добровольном порядке формировать свои пенсионные накопления, чтобы это представляло интерес как для работников, так и для работодателей. С этой целью будут предусмотрены соответствующие стимулы, написал RNS.