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Минфин предложит льготы для работников и компаний при ИПК

26 июня 2018, 13:05
Министерство финансов России предложит льготные условия при формировании индивидуального пенсионного капитала (ИПК) для организаций и граждан.

Об этом стало известно от руководителя ведомства Антона Силуанова, который назвал ИПК надбавкой к пенсии.

Силуанов отметил, что в Минфине считают, что граждане трудоспособного возраста могли бы сами себе создавать дополнительные ресурсы для использования их при достижении пенсионного возраста. Сотрудникам организаций будет предложено в добровольном порядке формировать свои пенсионные накопления, чтобы это представляло интерес как для работников, так и для работодателей. С этой целью будут предусмотрены соответствующие стимулы, написал RNS.

По словам главы Минфина, стимулы будут способствовать уменьшению налоговой базы для обложения налогом дохода физических лиц. А для организаций будет уменьшаться размер налогообложения прибыли, подчеркнул чиновник.

Силуанов уточнил, что его ведомство представит концепцию этой системы правительству уже в текущем году.

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