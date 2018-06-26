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Ростовскому застройщику "Виват Строй" грозит банкротство

26 июня 2018, 09:57
В Арбитражный суд Ростовской области поступили исковые заявления с требованием признать банкротом строительную компанию "Виват Строй", следует из информации, опубликованной на сайте "Электронное правосудие".

Так, заявления поступили от трех физических лиц. Сумма исковых требований составила 734 тысячи рублей. Иски еще не были приняты судом.

На информационном сайте компании сказано, что застройщик возводит жилой комлекс "Полуденный", расположенный в Ростове-на-Дону по улице 28-я линия. Проектом предусмотрено строительство 14-этажного дома на 56 квартир. Также застройщик ввел в 2014 году в эксплуатацию жилой комплекс "Особнякъ Бондаренко", расположенный на улице 20-я линия.

При этом в ноябре 2016 года застройщик опубликовал на своем сайте сообщение о временной приостановке строительства до изыскания собственных средств.

"Застройщик не планирует объявлять себя банкротом. У нас есть активы, с которых будут изыскиваться средства на строительство. Дом будет достроен и все обязательства застройщика перед дольщиками – выполнены", - сказано в сообщении.

По данным системы СПАРК, в 2016 году выручка от продажи ООО "СК "Виват Строй" составила 10 миллионов рублей, чистая прибыль — всего 1,8 миллиона рублей.

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