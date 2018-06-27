Платформу соцкоммерции VK Pay начала тестировать "ВКонтакте"

Posted 27 июня 2018, 13:50
Published 27 июня 2018, 13:50
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
"Платформа представляет собой платежную систему для перевода средств за полученные услуги и товары внутри сети", - сказано в сообщении.
Перевод денег моментален, комиссию не взимают ни с отправителя, ни с получателя. Подключить платформу можно уже со среды.
Кроме этого, в соцсети запустили программу поддержки активно пользующимся VK Pay предпринимателям. Самые активные получат продвижение товаров в Сети.
Отмечается, что до конца 2018 года платформа получит новые опции.
р3