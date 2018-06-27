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Posted 27 июня 2018, 13:50

Published 27 июня 2018, 13:50

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

Платформу соцкоммерции VK Pay начала тестировать "ВКонтакте"

27 июня 2018, 13:50
Тестирование платформы социальной коммерции VK Pay начала соцсеть "ВКонтакте", сообщила пресс-служба компании.

"Платформа представляет собой платежную систему для перевода средств за полученные услуги и товары внутри сети", - сказано в сообщении.

Перевод денег моментален, комиссию не взимают ни с отправителя, ни с получателя. Подключить платформу можно уже со среды.

Кроме этого, в соцсети запустили программу поддержки активно пользующимся VK Pay предпринимателям. Самые активные получат продвижение товаров в Сети.

Отмечается, что до конца 2018 года платформа получит новые опции.

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#Технологии#Новости
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