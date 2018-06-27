Проект онлайн-консультирования населения стартует в Ростовской области

Posted 27 июня 2018, 09:47
Published 27 июня 2018, 09:47
Modified 1 октября, 14:51
Updated 1 октября, 14:51
"Первыми услугу опробуют МФЦ Аксайского, Каменского, Мясниковского и Белокалитвенского районов", - сказано в сообщении.
Жители районов смогут получать оперативные консультации специалистов органов государственной власти. До конца года, исходя из результативности проекта, примут решение, в каком направлении развивать услугу.
Отмечается, что для получения онлайн-консультации все же необходимо будет лично посетить МФЦ для подачи заявления на организацию видеосвязи с представителями госорганов.
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