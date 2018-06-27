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Posted 27 июня 2018, 09:47

Published 27 июня 2018, 09:47

Modified 1 октября, 14:51

Updated 1 октября, 14:51

Проект онлайн-консультирования населения стартует в Ростовской области

27 июня 2018, 09:47
Пилотный проект по правовому онлайн-консультированию граждан стартует с июля в Ростовской области, сообщило региональное Законодательное собрание.

"Первыми услугу опробуют МФЦ Аксайского, Каменского, Мясниковского и Белокалитвенского районов", - сказано в сообщении.

Жители районов смогут получать оперативные консультации специалистов органов государственной власти. До конца года, исходя из результативности проекта, примут решение, в каком направлении развивать услугу.

Отмечается, что для получения онлайн-консультации все же необходимо будет лично посетить МФЦ для подачи заявления на организацию видеосвязи с представителями госорганов.

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