Бронетехнику врага уничтожили в ходе учений снайперы Ростовской области

Бойцы отработали стрельбу по бензобаку техники противника с расстояния до двух километров в разной местности и в разное время суток, включая ночное. Кроме того, военнослужащие опробовали скрытое перемещение, маскировку, организацию позиций для прицельного огня и корректировку стрельбы.