Бронетехнику врага уничтожили в ходе учений снайперы Ростовской области

"Для стрельб использовали крупнокалиберную винтовку АСВК-М "Корд-М", - сказано в публикации.
Бойцы отработали стрельбу по бензобаку техники противника с расстояния до двух километров в разной местности и в разное время суток, включая ночное. Кроме того, военнослужащие опробовали скрытое перемещение, маскировку, организацию позиций для прицельного огня и корректировку стрельбы.
В ходе учений снайперы преодолели условно зараженную территорию и попрактиковались в оказании медпомощи пострадавшим.
Всего в учениях приняли участие около 100 снайперов, примерно половина из которых служит по контракту.
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