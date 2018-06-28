Движение трамваев на Станиславского в Ростове пустят с 1 июля

Posted 28 июня 2018, 13:28
Published 28 июня 2018, 13:28
Modified 1 октября, 15:14
Updated 1 октября, 15:14
"В данный момент уже выполнено 99% работ. Сейчас специалисты устанавливают остановочные павильоны и устраняют недочеты, замеченные заказчиком", - сказано в сообщении.
Также стала известна причина поломок только что установленных крышек люков. Они располагаются на пешеходной зоне, а не на проезжей. Сделаны люки из пластмассы, поэтому вес автомобиля не выдерживают. В данный момент подрядчик ставит усиленные крышки.
Стало также известно, что на участке от Семашко до Буденновского заменят трамвайные пути, работы завершатся к 2019 году.
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