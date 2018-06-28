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Posted 28 июня 2018, 13:28

Published 28 июня 2018, 13:28

Modified 1 октября, 15:14

Updated 1 октября, 15:14

Движение трамваев на Станиславского в Ростове пустят с 1 июля

28 июня 2018, 13:28
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону на улице Станиславского 1 июля после реконструкции возобновят движение трамваев, сообщает горадминистрация.

"В данный момент уже выполнено 99% работ. Сейчас специалисты устанавливают остановочные павильоны и устраняют недочеты, замеченные заказчиком", - сказано в сообщении.

Также стала известна причина поломок только что установленных крышек люков. Они располагаются на пешеходной зоне, а не на проезжей. Сделаны люки из пластмассы, поэтому вес автомобиля не выдерживают. В данный момент подрядчик ставит усиленные крышки.

Стало также известно, что на участке от Семашко до Буденновского заменят трамвайные пути, работы завершатся к 2019 году.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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