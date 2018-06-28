В России изменятся правила составления завещаний и получения наследства

Теперь граждане смогут при жизни определять условия, которые после их смерти должен выполнить наследник, чтобы получить имущество. Например, это уход за детьми, животными или могилой умершего.
Депутат от партии «Единая Россия» Павел Крашенинников в апреле текущего года внес в нижнюю палату парламента проект поправок, которые предполагают изменения правил получения наследства. Парламентарий предложил взять на вооружение международный опыт и позволить супругам писать совместные завещания и договоры, которые будут заключаться с наследниками имущества. Об этом пишет газета «Известия».
Депутат уверен, что инициатива позволит сократить количество случаев, при которых завещания оспариваются, в результате чего происходят семейные ссоры и конфликты.
Благодаря поправкам в Гражданский кодекс РФ, граждане смогут при жизни заключить с близкими людьми или юридическими лицами договор, в котором будут прописаны условия раздела и получения наследства. У россиян появится возможность заключить несколько договоров на разное имущество, чтобы после смерти владельца оно перешло, например, к больнице, музею и благотворительному фонду.
Павел Крашенинников рассказал, что наследство можно будет завещать не только гражданам, но и муниципалитетам. В договоре можно будет прописать обязательные условия, которые придется выполнить потенциальному наследнику, чтобы получить имущество, долю в бизнесе или деньги. Такими условиями может быть уход за детьми-инвалидами, могилой умершего или животными. Если гражданин владеет бизнесом, то он может составить завещание, где указано, что после смерти компания достанется партнеру с тем условием, чтобы он платил детям наследодателя определенную сумму до достижения оговоренного возраста.