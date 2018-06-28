В России изменятся правила составления завещаний и получения наследства

Павел Крашенинников рассказал, что наследство можно будет завещать не только гражданам, но и муниципалитетам. В договоре можно будет прописать обязательные условия, которые придется выполнить потенциальному наследнику, чтобы получить имущество, долю в бизнесе или деньги. Такими условиями может быть уход за детьми-инвалидами, могилой умершего или животными. Если гражданин владеет бизнесом, то он может составить завещание, где указано, что после смерти компания достанется партнеру с тем условием, чтобы он платил детям наследодателя определенную сумму до достижения оговоренного возраста.