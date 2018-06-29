"Газпром" увеличил платежи в бюджеты на 568 млрд руб в 2017 году

Posted 29 июня 2018, 08:41
Published 29 июня 2018, 08:41
Modified 1 октября, 15:00
Updated 1 октября, 15:00
"В 2017 году компания отчислила в бюджеты 2,5 триллиона рублей", - подчеркнул Миллер.
Это 4% от всего ВВП РФ и 8% консолидированного бюджета, ПАО "Газпром" является одним из ведущих налогоплательщиков.
В настоящее время проходит заседание годового общего собрания акционеров ПАО "Газпром". Согласно обнародованным данным, за отчетный период суммарный объем транспортированного по газораспределительной системе дочерних и зависимых ГРО группы "Газпром" природного газа составил 239 миллиардов кубометров.
Напомним, "Газпром" выплатит 190 миллиардов рублей дивидендов по итогам 2017 года.
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