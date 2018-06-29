"Газпром" увеличил платежи в бюджеты на 568 млрд руб в 2017 году

ПАО "Газпром" в 2017 году увеличило отчисления в бюджеты на 586 миллиардов рублей, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.

"В 2017 году компания отчислила в бюджеты 2,5 триллиона рублей", - подчеркнул Миллер. Это 4% от всего ВВП РФ и 8% консолидированного бюджета, ПАО "Газпром" является одним из ведущих налогоплательщиков. В настоящее время проходит заседание годового общего собрания акционеров ПАО "Газпром". Согласно обнародованным данным, за отчетный период суммарный объем транспортированного по газораспределительной системе дочерних и зависимых ГРО группы "Газпром" природного газа составил 239 миллиардов кубометров. Напомним, "Газпром" выплатит 190 миллиардов рублей дивидендов по итогам 2017 года. р3