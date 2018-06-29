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Posted 29 июня 2018, 08:41

Published 29 июня 2018, 08:41

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

"Газпром" увеличил платежи в бюджеты на 568 млрд руб в 2017 году

29 июня 2018, 08:41
ПАО "Газпром" в 2017 году увеличило отчисления в бюджеты на 586 миллиардов рублей, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.

"В 2017 году компания отчислила в бюджеты 2,5 триллиона рублей", - подчеркнул Миллер.

Это 4% от всего ВВП РФ и 8% консолидированного бюджета, ПАО "Газпром" является одним из ведущих налогоплательщиков.

В настоящее время проходит заседание годового общего собрания акционеров ПАО "Газпром". Согласно обнародованным данным, за отчетный период суммарный объем транспортированного по газораспределительной системе дочерних и зависимых ГРО группы "Газпром" природного газа составил 239 миллиардов кубометров.

Напомним, "Газпром" выплатит 190 миллиардов рублей дивидендов по итогам 2017 года.

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#Экономика#Новости
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