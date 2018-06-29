Кубок FIFA увидели вживую 800 тыс человек

Начиная с 9 сентября 2017 года трофей побывал в 51 стране и 91 городе. Спонсором путешествия выступила Coca-Cola.
В заключительной части тура кубок посетил российские города. Всего уникальный трофей увидели более 800 тысяч человек. Теперь кубок можно будет увидеть только в финале мундиаля. За 116 дней трофей преодолел 27 тысяч километров, сменил 11 часовых поясов и побывал в 25 городах РФ. Более 360 тысяч россиян смогли сделать с кубком памятные фотографии.
Практически во всех российских городах футбольный трофей побывал впервые. При этом в туре его сопровождали 19 послов ЧМ-2018, а также легендарные футболисты Давид Трезеге, Бебето, Жилберту Силва, Лотар Маттеус и Марко Матерацци.
Однако цель тура гораздо шире, чем просто продемонстрировать кубок жителям России и зарубежья. Так, организаторы стремились внести значимый вклад в развитие юношеского футбола и в создание инклюзивного общества. И официальный кубок справился с задачей, объединяющей силы футбола, на отлично. В маршрут тура Кубка чемпионата мира по футболу вошли 39 социальных учреждений и мероприятий – спортивных и коррекционных школ, университетов, футбольных соревнований и детских домов.
Официальный кубок также является символом надежды и оптимизма. Выполняя эту роль, легендарный трофей оказался в центре инклюзивной кампании #Готовы #ОткрытьСердца, запущенной компанией Coca-Cola в преддверии футбольного чемпионата. Целью данной кампании стало привлечение внимания к проблеме социальной изоляции людей с особенностями развития и создание безбарьерной среды в России через спорт.
В рамках тура официального кубка компания Coca-Cola и Фонд помощи детям "Обнаженные сердца" открыли четыре инклюзивных игровых парка, ожидается, что в ближайшее время будут открыты еще семь таких парков.
В 11 городах, встречавших футбольный трофей, проводились юнифайд-матчи. В них принимали участие легенды мирового футбола, российские звезды, политики и представители бизнеса вместе с ребятами с особенностями развития. Так, юнифайд-эстафета состоялась во Владивостоке, Саранске, Калининграде, Волгограде, Сочи, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. А в начале июля в Москве пройдет грандиозный матч.
Добавим, что российские фанаты выбрали для своей команды на предстоящий турнир девиз "Играй с открытым сердцем".
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