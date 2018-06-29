Кубок FIFA увидели вживую 800 тыс человек

В заключительной части тура кубок посетил российские города. Всего уникальный трофей увидели более 800 тысяч человек. Теперь кубок можно будет увидеть только в финале мундиаля. За 116 дней трофей преодолел 27 тысяч километров, сменил 11 часовых поясов и побывал в 25 городах РФ. Более 360 тысяч россиян смогли сделать с кубком памятные фотографии.