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«Россети» показали рекордный рост производительности компании

29 июня 2018, 20:06
На прошедшем в Москве Общем собрание акционеров «Россетей» под председательством Министра энергетики РФ Александра Новака подвели итоги 2017 года. Общая выручка компании выросла на 5% и достигла 948,3 млрд руб, что показывает положительную динамику в росте производительности и эффективную работу топ-менеджеров ПАО.

Также чистая прибыль выросла на 40%, достигнув 137,1 миллиарда рублей. Вместе с тем увеличился на 18,3% показатель EBITDA - до 313,7 миллиарда рублей, пишут «Новые известия».

Гендиректор "Россетей" Павел Ливинский поделился информацией о новой стратегии, согласно которой за 12 лет организация станет цифровым электросетевым комплексом с самым современным оборудованием на основе искусственного интеллекта. При реализации планов будет улучшена вся энергосфера, а эффективность организации окажется на качественно новом уровне. Для клиентов улучшат качество электроснабжения, а акционеры получат дополнительные гарантии дивидендных выплат.

Акционерам уже передали на утверждение выплаты дивидендов по результатам 2017 и первых трех месяцев 2018 года.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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