«Россети» показали рекордный рост производительности компании

Также чистая прибыль выросла на 40%, достигнув 137,1 миллиарда рублей. Вместе с тем увеличился на 18,3% показатель EBITDA - до 313,7 миллиарда рублей, пишут «Новые известия».
Гендиректор "Россетей" Павел Ливинский поделился информацией о новой стратегии, согласно которой за 12 лет организация станет цифровым электросетевым комплексом с самым современным оборудованием на основе искусственного интеллекта. При реализации планов будет улучшена вся энергосфера, а эффективность организации окажется на качественно новом уровне. Для клиентов улучшат качество электроснабжения, а акционеры получат дополнительные гарантии дивидендных выплат.
Акционерам уже передали на утверждение выплаты дивидендов по результатам 2017 и первых трех месяцев 2018 года.