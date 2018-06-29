«Россети» показали рекордный рост производительности компании

Гендиректор "Россетей" Павел Ливинский поделился информацией о новой стратегии, согласно которой за 12 лет организация станет цифровым электросетевым комплексом с самым современным оборудованием на основе искусственного интеллекта. При реализации планов будет улучшена вся энергосфера, а эффективность организации окажется на качественно новом уровне. Для клиентов улучшат качество электроснабжения, а акционеры получат дополнительные гарантии дивидендных выплат.