Партия пенсионеров разработала дополнения к пенсионной реформе

По данным издания Regnum, в Орловской области прошло общественное обсуждение реформы, в ходе которой участники выработали несколько мер для повышения качества жизни пенсионеров. Поступили предложения привлекать к административной ответственности бизнесменов, которые ставят возрастные рамки при приеме на работу, а также запрещать увольнять сотрудников старше 50 лет. При этом участники посоветовали ввести уголовную ответственность для тех, кто нарушит этот запрет.