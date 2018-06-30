Партия пенсионеров разработала дополнения к пенсионной реформе

Правительство России выступило с предложением о постепенном увеличении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Предполагается, что реформа позволит обеспечить высокий уровень жизни для пенсионеров.
По данным издания Regnum, в Орловской области прошло общественное обсуждение реформы, в ходе которой участники выработали несколько мер для повышения качества жизни пенсионеров. Поступили предложения привлекать к административной ответственности бизнесменов, которые ставят возрастные рамки при приеме на работу, а также запрещать увольнять сотрудников старше 50 лет. При этом участники посоветовали ввести уголовную ответственность для тех, кто нарушит этот запрет.
"Следует сохранить все льготы для сотрудников, работающих на опасных производствах, инвалидов. На два года раньше должны уходить на заслуженный отдых граждане, которые успели накопить большой трудовой стаж", - прозвучало во время обсуждения.
Многие на встрече указали на неэффективную балльную систему начисления пенсии и предложили ее не использовать. Пенсионеры хотят добиться сокращения административного аппарата Пенсионного фонда страны. Все озвученные предложения будут переданы в администрацию президента.
По этой же тематике круглый стол прошел и в Минводах, где участники выработали 15 дополнений к реформе. Они заявили, что поддерживают реформу, но не в таком виде, в каком она была предложена, поэтому и появились дополнения. В том числе они касаются вопросов медицины, здравоохранения.
"В данный момент работодатели не хотят брать на работу пожилых людей и часто увольняют их без видимых причин. Властям страны нужно создать такие условия, при которых бизнесмены сами будут заинтересованы в предоставлении работы людям старше 60 лет", - передает ТАСС слова одного из участников встречи. Принятую резолюцию участники передали в Центральный совет Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.
Народный сход состоялся и в Новосибирске, где собравшиеся предложили последовательно защищать интересы пожилых людей. А в Марий Эл местные жители назвали, по их мнению, главную проблему, которая заключается в отсутствии работы по гарантированию справедливой зарплаты для пенсионеров. Региональное отделение партии также провело народный сход.
"Мы и ранее добивались справедливой реформы. Система работы с реформой не должна быть поспешной и непродуманной. Текущая же система тормозит развитие России", - заявила глава отделения Валентина Злобина.
Было высказано мнение, что главной проблемой остается отсутствие рабочих мест для пожилых, так как при выходе на пенсию люди меняют знакомую им сферу деятельности, переходят на физический труд, хотя имеют знания и опыт в других сферах.
По мнению Злобиной, необходимо вмешательство властей, чтобы ликвидировать безработицу. Также важно, чтобы люди отвлеклись от своих дел и поучаствовали в разработке закона. Партия продолжит принимать предложения от местных жителей по этим вопросам.