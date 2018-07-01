«Dva vodka» и мусорные пакеты: Ростов встречает фанатов Бельгии и Японии

Известно, что в матче на Ростов-Арене примет участие, как его окрестили СМИ, самый чокнутый футболист мира Миши Батшуайи. Молодой футболист Батушайи известен тем, что нередко предстает участником саых нелепых и веселых историй. Так, на матче с Англией нападающий планировал добить мяч в сетку после гола Аднана Янузая нападающий хотел, но попал в штангу, от которой мяч отлетел и ударил его в лицо. История сразу разошлась по соцсетям, и сам 24-летний Батушайи пошутил в своем микроблоге: «Знал, что меня разорвут, стоит зайти в Twitter. Почему я такой тупой? Обидная фигня». А в 2013 году футболиста выгнали из молодёжной сборной Бельгии за вызов проституток в номер, правда потом все равно вернули.