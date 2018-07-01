«Dva vodka» и мусорные пакеты: Ростов встречает фанатов Бельгии и Японии

И тут, если говорить о шансах на выход в плей-офф, то букмеры всецело на стороне бельгийцев, поскольку команда отлично стартовала в ЧМ, выйдя фаворитами из своей группы и 9 очками. Ранее "красные" всухую разделались с Панамой (3:0), затем переиграли Тунис (5:2) и Англию (1:0). Кроме бельгийцев таким мощным результатом на ЧМ-2018 могут похвастаться только сборные Хорватии и Уругвая.
Для Японии выход из группы уж победа. Самураи одолели сборную Колумбии 2:1, затем вничью сыграли с Сенегалом, а в предыдущей игре уступили Польше. Специалисты уверенны, выход японской сборной в 1/8 ЧМ иначе как чудом не назовешь, ведь немалую роль в этом сыграла удача.
В 2017 году команды уже встречались в товарищеском матче и победу завоевали бельгийцы со счетом 1:0.
Бельгия
Сборная этой страны по футболу известна как «красные дьяволы». Команда является одной из старейших сборных Европы по футболу, которая принимала участие во всех малых и крупных турнирах начала XX века. На предыдущем Чемпионате мира, который проходил в Бразилии, «дьяволы» вошли в восьмерку лучших команд.
А в отборе к чемпионату мира Бельгия забила 43 мяча. Аналогичный результат продемонстрировала и Германия, это рекорд европейских квалификаций.
Основной показатель стремительного взлета Бельгии — их успешное выступление на мундиале в Бразилии: четыре победы в четырех матчах, и команда оказалась в восьмерке лучших.
Известно, что в матче на Ростов-Арене примет участие, как его окрестили СМИ, самый чокнутый футболист мира Миши Батшуайи. Молодой футболист Батушайи известен тем, что нередко предстает участником саых нелепых и веселых историй. Так, на матче с Англией нападающий планировал добить мяч в сетку после гола Аднана Янузая нападающий хотел, но попал в штангу, от которой мяч отлетел и ударил его в лицо. История сразу разошлась по соцсетям, и сам 24-летний Батушайи пошутил в своем микроблоге: «Знал, что меня разорвут, стоит зайти в Twitter. Почему я такой тупой? Обидная фигня». А в 2013 году футболиста выгнали из молодёжной сборной Бельгии за вызов проституток в номер, правда потом все равно вернули.
Миши Батшуайи фанатеет от футбольного симулятора FIFA компании EA Sports, но бесится, что разработчики снижают его рейтинги, а любимым мультфильмом игрока является «Губка Боб — квадратные штаны». Он даже выходил на поле и играл за «Марсель» в трусах с изображением Губки Боба, а также хвастался большой коллекцией тематического белья.
Япония
После выхода национальной сборной в стадию плей-офф мундиаля японские фанаты вышли на улицы Токио, чтобы всем вместе отметить этот праздник. Впервые в чемпионате мира по футболу «самураи» приняли участие 20 лет назад - в 1998 году во Франции. Тогда японцы покинули турнир, не набрав ни одного очка на стадии группового этапа. А через 4 года страна Восходящего солнца приняла свой Чемпионат мира.
Нынешний мундиаль для «самураев» начался с неприятного события. В Осаке 17 июня произошло землетрясение с магнитудой в 6 баллов, в результате которого пострадали более 350 человек, трое погибли. Главный тренер сборной Японии не оставил это без внимания:
Да, и ЧМ-2018 начался с неприятного. В Осаке 17 июня произошло землетрясение, в результате которого погибло 3 человека и ещё 358 пострадали. С магнитудой 6,1 балла оно произошло в северной части префектуры. Главный тренер сборной Японии Акира Нисини не оставил это без внимания, пояснив, что игроки шокированы новостью и беспокоятся о своих родных. Однако это не помешало игрокам собраться с духом и обыграть Колумбию.
Болельщики
При этом, по официальным данным, на игру самураев с бельгийцами в Ростов-на-Дону пять поездов доставят около 3 тысяч болельщиков, и порядка сотни авиарейсов — еще 13 тысяч гостей мундиаля. На матч было реализовано свыше 39,8 тысячи билетов, и продажи продолжаются.
Напомним, что в апреле 2018 года Ростов-на-Дону посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгии в России Жан Артур Режибо, который предупредил, что во всех городах, где пройдут матчи с участием сборной Бельгии, болельщиков будут сопровождать бельгийские полицейские.
Сами болельщики из Бельгии в преддверии чемпиона выбрали песню своей сборной. Неофициальным гимном стала композиция о России «Dva vodka» актёра и певца Тома Уоса. Автор собрал в клипе все возможные стереотипы о России, включая медведей, балалайки, борщ, ушанку и, конечно, водку.
Интересно, что одна из бельгийских сетей электронных товаров пообещала вернуть деньги болельщикам за купленные во время мундиаля телевизоры, если сборная страны забьёт больше 15 голов на чемпионате мира по футболу 2018 года.
Японские же болельщики вновь проявили себя, как самые чистоплотные. После матча сборной с командой из Польши в сети появилось видео, на котором японские фанаты, вооружившись пакетами, собрали на трибунах «Волгоград Арены» весь мусор.
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