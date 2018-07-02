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Филарет Гальчев выдал гранты перспективным абитуриентам-предпринимателям

2 июля 2018, 18:56
Талантливые абитуриенты Московской школы управления «СКОЛКОВО» получили полумиллионные гранты от председателя совета директоров АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (входит в ТОП-5 мировых частных цементных компаний) и крупного предпринимателя Филарета Гальчева.

Как сообщили «Новые известия», грантовую поддержку начинающим бизнесменам компания «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» оказывает не впервые. Уже свыше десятка лет холдинг помогает проектам в сфере искусства, просвещения и образования.

Для получения средств абитуриенты должны продемонстрировать свои проекты, привести аргументы относительно их пользы и значимости, перечислить преимущества перед другими компаниями. Отмечается, что в перспективе студенты смогут привлечь инвестиции для претворения своих бизнес-планов в жизнь.

По мнению Филарета Гальчева, для развития российской экономики очень важна поддержка молодых предпринимателей. А выделение грантов выступит базой для создания социального лифта для творчески одаренных граждан, стремящихся сделать нашу страну более конкурентоспособной.

Андрей Шаронов, президент Московской школы управления «СКОЛКОВО», рассказал, что в последнее время успешные бизнесмены стали чаще помогать начинающим предпринимателям. И эта поддержка позволяет молодым людям получать образование, которое выступает основой для развития своих проектов.

Из Московской школы управления «СКОЛКОВО» вышли уже сотни выпускников, успешно реализовавших свои проекты. В качестве примера можно назвать каршеринг BelkaCar, семейный минипроектор CINEMOOD, сервис приема платежей по банковским картам 2can, облачную медицинскую информационную систему MEDESK и другие.

Подобный вид партнерства открывает будущее для экономики нашей страны, убежден

директор бизнес-школы «СКОЛКОВО» Юрий Митин. Он полагает, что Филарет Гальчев являет собой пример успешного бизнесмена, способного сильно мотивировать студентов.

Отмечается, что поддержка молодых бизнесменов от Филарета Гальчева в виде грантов сделает бизнес-образование в России более доступным, что приведет к увеличению успешных проектов такого рода.

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