Филарет Гальчев выдал гранты перспективным абитуриентам-предпринимателям

Для получения средств абитуриенты должны продемонстрировать свои проекты, привести аргументы относительно их пользы и значимости, перечислить преимущества перед другими компаниями. Отмечается, что в перспективе студенты смогут привлечь инвестиции для претворения своих бизнес-планов в жизнь.