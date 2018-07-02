Новый законопроект о жилищных субсидиях: уравнять права бедных

Учитывая, что проблема предоставления жилищных субсидий является не просто больной, но и породила определенную дискриминацию среди регионов, законопроект «эсэров» имеет все шансы быть принятым. Дело в том, что сегодня, образно выражаясь, бедняк бедняку рознь, если пристально взглянуть на вопрос предоставления помощи государства малоимущим. Например, действует федеральный стандарт, в соответствии с которым предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 22%. Казалось бы, все просто: доход семьи, например, 30 тысяч рублей, а платит она за ЖКУ – свет, газ, воду, отопление, мусор – 7 тысяч, что больше 22%. Значит, можно обращаться в органы соцзащиты за субсидией. Но этот расчет лишь приблизителен и на самом деле верен не для всех субъектов РФ. Как я уже сказал, 22% – это федеральный стандарт, максимальная планка, выше которой нельзя. А ниже – можно, что разрешено законодательством. Поэтому депрессивные, дотационные регионы, к числу которых относится Ставрополье, при начислении жилищных субсидий руководствуются «потолком» в 22%, а, например, в Якутии - 15%, в Санкт-Петербурге – 14%, а в Москве и вовсе 10%, и это при том, что в столице малоимущие и пенсионеры помимо федеральных получают местные выплаты и надбавки.