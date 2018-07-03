Банк УРАЛСИБ предлагает новый кредит для фермеров по ставке 5%

Кредит разработан в рамках программы Министерства сельского хозяйства РФ по льготному финансированию сельскохозяйственных предприятий для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и ее реализацию.